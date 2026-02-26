Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"

La remodelación del Estadio Azteca -ahora Banorte- rumbo a la Copa del Mundo 2026 sigue siendo un tema de que hablar. Ahora, una serie de fotografías que comenzaron a circular generaron controversia en redes sociales, principalmente por mostrar un avance de dichas remodelaciones.

Las fotografías que circularon mostraron un copete de color rojo en la cima del Coloso de Santa Úrsula, lo que dividió a la afición. Algunos fanáticos mostraron su descontento, diciendo que parece una "lona de tianguis".

El Estadio Banorte se encuentra en remodelación | MEXSPORT

¿Qué es lo rojo que cubre el Estadio Azteca?

Lo que se observa en la cima del Estadio Banorte no es una lona normal, sino que es un EFTE (Etileno TetraFluoroEtileno). Dicho material es un polímero de alta resistencia y uno de los materiales más utilizados en estadios de última generación.

El material es ligero, flexible, con durabilidad, que permite modular la luz; además soporta cambios extremos de clima y ofrece un acabado visual uniforme. Dicho material puede ser tintado de distintos colores, como el rojo que estará en el Estadio Banorte.

El Azteca al día.

Ya empezaron a colocar la membrana que tendrá el copete en lo alto del Azteca.

Se ve raro, pero los expertos nos podrán decir qué es.



Las imágenes son de cdmxdron. pic.twitter.com/w0O4fF3Afz — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) February 26, 2026

¿Será definitivo ese cambio?

Los renders oficiales que mostraron en su momento se puede observar dicho material rojo, por lo que se puede esperar que es definitivo. El objetivo del material es lo que se mencionó anteriormente.

El material es muy similar de distintos recintos alrededor del mundo, al igual que uno en México. Cuándo fue la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, se puso un polímero similar, solo que en vivos azules y blancos.