Transportistas mexicanos 'amenazan' a FIFA con manifestaciones durante el Mundial

La organización de la Copa del Mundo 2026 en México suma un nuevo desafío. Mientras el Gobierno Federal y la FIFA intentan proyectar una imagen de estabilidad y seguridad, sectores del campo y el transporte han enviado una advertencia directa a Zúrich: el torneo podría verse afectado por movilizaciones sociales.

Amenaza directa a la FIFA: Carta a Gianni Infantino

De acuerdo con información revelada por El Francotirador en su columna de este jueves, el panorama para el magno evento se ha complicado con la irrupción de nuevos actores sociales, pues el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas AC enviaron una carta formal a Gianni Infantino, presidente del organismo.

Infantino, presidente de la FIFA l AP

En dicha misiva, las organizaciones advierten que, de no resolverse sus demandas, se llevarán a cabo manifestaciones y bloqueos en las principales carreteras del país justo cuando el Mundial esté en marcha.

Los motivos principales de esta inconformidad radican en la falta de mercado para toneladas de cosechas, el rechazo a ciertas políticas públicas y la creciente inseguridad que azota a los transportistas en las rutas nacionales.

Un policía observa un vehículo incendiado en la carretera de Guadalajara tras operativo | AP

Postura oficial ante la violencia

Esta advertencia llega en un momento crítico. Apenas esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció públicamente el respaldo de la FIFA hacia México como sede, subrayando que el país cuenta con las condiciones necesarias a pesar de los recientes episodios de violencia.

Por su parte, el organismo rector del futbol mundial ha mantenido una postura de "confianza total" en la organización mexicana, minimizando las voces que sugerían un posible cambio de sede.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT