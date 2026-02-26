Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Hasta Chivas se ve como el Madrid

El Comando Chiva, en el Tri | MEXSPORT
El Francotirador
El Francotirador 00:07 - 26 febrero 2026
Contra esta versión de Islandia cualquiera parece Maradona o Zidane en su prime. Mesura, por favor

Bájenle dos rayitas. Sí, las Chivas Verdes jugaron muy bien. Sí, varios levantaron la mano. Pero contra esta versión de Islandia cualquiera parece Maradona o Zidane en su prime. Mesura, por favor.

Porque cuando les tocó un rival de verdad como Cruz Azul, les bajaron los humos rapidito, que no es lo mismo que ganarle apenas a Mazatlán, Juárez o Querétaro. Lo de La Corregidora fue más trámite que examen final.

Muchos rojiblancos subieron bonos rumbo al Mundial, correcto, mi Franky, pero espérense a verlos contra Portugal o Bélgica para hacer la real evaluación.

AHÍ VIENEN LOS EUROPEOS

Y ahora sí viene lo bueno: el Vasco se va de gira por Europa a ver a los mexicanos del Viejo Continente. Te lo firmo: si están medianamente listos, llevan mano ante el Comando Chiva; Santi por encima de La Hormiga; Huescas antes que Ledesma; Huerta peleando lugar sobre Efraín, por ejemplo.

Estos partidos 'Fecha FIFA Fake' emocionaron a varios rojiblancos, pero si Chivas mete más de cuatro mundialistas, será casi milagro. Y guarda esta columna para reclamarme después.

AHORA TRANSPORTISTAS PRESIONAN AL MUNDIAL

En Querétaro hubo operativo fuerte y ordenado, para los que ya estaban pidiendo que nos quitaran el Mundial. Pero ahora aparece otro ingrediente al guiso mexicano para el magno evento.

El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas AC mandaron carta a Gianni Infantino advirtiendo que, en pleno Mundial, podría haber manifestaciones en carreteras. ¿El motivo? Toneladas de cosechas sin mercado, inconformidad con políticas públicas e inseguridad. O sea, si faltaba drama al torneo, ya llegó otro capítulo.

¿SE ACABÓ EL MONTERREY DEL MARKETING?

Y hablando de presión... en Monterrey ya despertó la afición más poderosa de nuestro futbol. Mantas en entrenamiento de Rayados; billetes falsos con la cara del Tato Noriega. Reclamos por tanta mercadotecnia y pocos títulos, muchos espejitos sin resultados relevantes. Las vitrinas de una institución que fue ganadora siguen esperando.

La joya fue la frase del directivo por la tarde en un congreso: "Debo hacer labor de padre con jugadores y cuerpo técnico". ¿Padre? No, jefe, es Presidente Deportivo. Esto no es escuela primaria. Es Rayados. La pregunta no es si el Tato tiene buenas intenciones... La pregunta es si entiende su puesto.

