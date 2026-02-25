Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Afición de Rayados se manifiesta en El Barrial

Foto tomada por Ricardo Olivares
Ricardo Olivares 12:51 - 25 febrero 2026
Aficionados de Rayados de Monterrey se presentaron en las afueras de El Barrial para manifestar su inconformidad por los últimos resultados.

Alrededor de 40 aficionados de Rayados de Monterrey se dieron cita este miércoles a las afueras de El Barrial para manifestar su inconformidad por los resultados obtenidos en los últimos partidos. Con cánticos y consignas, el grupo expresó su molestia ante el momento futbolístico que atraviesa el equipo.

Mensajes directos a la institución

Los seguidores albiazules llevaron consigo dos mantas con mensajes directos hacia la institución. En una se leía: “El Monterrey no es marketing”, mientras que en otra cuestionaban: “Dejen de vender humo, ¿a qué juega Monterrey?”, reflejando su preocupación por el funcionamiento del plantel dentro del terreno de juego.

Foto tomada por Ricardo Olivares
Foto tomada por Ricardo Olivares

Protesta pacífica en el centro de entrenamiento

La protesta se desarrolló de manera pacífica en las inmediaciones del centro de entrenamiento, donde los aficionados permanecieron durante algunos minutos mostrando su descontento, pero sin registrarse incidentes mayores.

Foto tomada por Ricardo Olivares
Foto tomada por Ricardo Olivares

La racha irregular enciende el debate

La inconformidad de un sector de la afición se da en medio de una racha de resultados irregulares, situación que ha encendido el debate entre los seguidores del club, quienes exigen una mejora inmediata tanto en el rendimiento como en la identidad futbolística del conjunto regiomontano.

Foto tomada por Ricardo Olivares
Monterrey
