VIDEO: Amenaza de bomba en Poder Judicial de CDMX… ¿por parte del CJNG?

Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:56 - 25 febrero 2026
Más de mil personas fueron desalojadas del edificio ubicado en Insurgentes Sur

La mañana de este miércoles 25 de febrero se registró una fuerte movilización al sur de la Ciudad de México, luego de una supuesta amenaza de bomba en las instalaciones del Poder Judicial, atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta mañana se recibió una llamada en el Poder Judicial que advertía de una bomba en el edificio/SSC

Reciben llamada con amenaza de bomba

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 10:00 horas se recibió una llamada telefónica en el Poder Judicial por parte de supuestos integrantes del CJNG —fundado por el recién fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’—, quienes advertían que había un artefacto explosivo en el inmueble.


Tras la llamada, se dio aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como a Protección Civil de la Ciudad de México y al Agrupamiento Zorros, especializado en este tipo de emergencias.


Los cuerpos de seguridad acudieron a las instalaciones del Poder Judicial, ubicadas en Avenida Insurgentes #2065, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde procedieron al desalojo de todos los trabajadores.

Al momento, los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros”, informó en una tarjeta informativa la SSC.

Desalojan a más de mil personas

El edificio consta de 14 niveles y cinco sótanos. En el lugar laboran alrededor de mil personas, quienes fueron desalojadas sin mayores contratiempos.


Finalmente, todo quedó en falsa alarma, ya que tras una revisión exhaustiva no se encontró ninguna bomba ni artefacto explosivo que pusiera en riesgo al personal.

Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas, por lo que se organizó el reingreso de los trabajadores”, informó la SSC.
En otros estados una ola de violencia se desencadenó luego de la muerte del Mencho/AP

CDMX sin narcobloqueos tras muerte del Mencho

A diferencia de otros estados de la República Mexicana, donde entre el domingo y lunes pasados se presentaron narcobloqueos e incendios como parte de una ola de violencia surgida tras la muerte del líder del CJNG, ‘El Mencho’, en la Ciudad de México no se han registrado situaciones similares que pongan en riesgo a la población.

