VIDEO: Amenaza de bomba en Poder Judicial de CDMX… ¿por parte del CJNG?

La mañana de este miércoles 25 de febrero se registró una fuerte movilización al sur de la Ciudad de México , luego de una supuesta amenaza de bomba en las instalaciones del Poder Judicial , atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) .

Esta mañana se recibió una llamada en el Poder Judicial que advertía de una bomba en el edificio/SSC

Reciben llamada con amenaza de bomba

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 10:00 horas se recibió una llamada telefónica en el Poder Judicial por parte de supuestos integrantes del CJNG —fundado por el recién fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’—, quienes advertían que había un artefacto explosivo en el inmueble.



Tras la llamada, se dio aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como a Protección Civil de la Ciudad de México y al Agrupamiento Zorros, especializado en este tipo de emergencias.



Los cuerpos de seguridad acudieron a las instalaciones del Poder Judicial, ubicadas en Avenida Insurgentes #2065, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde procedieron al desalojo de todos los trabajadores.