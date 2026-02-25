Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Oliver Torres: “Para mí, el futbol mexicano debería ser potencia mundial”.

Oliver Torres con Rayados de Monterrey l MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:46 - 25 febrero 2026
El español tuvo una entrevista con la Liga MX y Amazon Prime, donde declaró cosas bastante interesantes.

Oliver Torres platicó acerca de su experiencia en la Liga MX, donde agregó sobre las cosas que hay por mejorar, sobre la cultura futbolera, las canteras y sobre el papel de la selección mexicana en los mundiales. 

“Más conciencia y formación para dar el salto de calidad”

El jugador de los Rayados de Monterrey empezó hablando de un tema de las diferencias de la formación de los jóvenes en España y en México. 

Creo que si todo el mundo tuviese más conciencia y más conocimiento, darían un salto de valor al futbol mexicano, al país y, sobre todo, a la exportación de talentos para Europa.
Oliver Torres y Germán Berterame en celebración | IMAGO 7
Oliver Torres y Germán Berterame en celebración | IMAGO 7

Yo que vengo de una cultura donde es muy importante el control, pase o el balón que viene de un lado, vamos a llevarlo al otro lado, perfílate, todo eso. Muchas veces no lo veo en los chicos porque se basan mucho en el talento individual, y el talento es muy bueno y muy importante, pero yo creo que para poner ese talento a un siguiente nivel, tienes que tener los conocimientos básicos de control-pase, de los perfiles, de hacer coberturas. Creo que ahora los clubes se están esforzando mucho y están invirtiendo en esa metodología y en las bases.
Oliver Torres jugó en Sevilla antes de llegar a Rayados

“México debe aspirar a ser potencia mundial”

Para finalizar, el español agregó algo bastante interesante, aunque no sea la primera vez que se escuche: él cree que México no debería ser una selección que aspire a pasar una eliminatoria de un mundial; debería ser candidata a ganar uno.

El futbol mexicano, para mí, debería ser potencia mundial, no solo para pasar una eliminatoria de un mundial, sino para ser realmente candidata a ganar un mundial.  
Germán Berterame celebra con Oliver Torres ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez | IMAGO 7
Germán Berterame celebra con Oliver Torres ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez | IMAGO 7
