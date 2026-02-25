Oliver Torres: “Para mí, el futbol mexicano debería ser potencia mundial”.

Yo que vengo de una cultura donde es muy importante el control, pase o el balón que viene de un lado, vamos a llevarlo al otro lado, perfílate, todo eso. Muchas veces no lo veo en los chicos porque se basan mucho en el talento individual, y el talento es muy bueno y muy importante, pero yo creo que para poner ese talento a un siguiente nivel, tienes que tener los conocimientos básicos de control-pase, de los perfiles, de hacer coberturas. Creo que ahora los clubes se están esforzando mucho y están invirtiendo en esa metodología y en las bases.