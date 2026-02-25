Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Selección Mexicana tratará de mantener el invicto ante Islandia

Edson Álvarez en el partido de México ante Islandia en el amistoso en mayo de 2021 | IMAGO 7
Edson Álvarez en el partido de México ante Islandia en el amistoso en mayo de 2021 | IMAGO 7
Ricardo Olivares 15:28 - 25 febrero 2026
Este miércoles, el Tricolor y los Vikingos se verán las caras nuevamente, en el que será el sexto enfrentamiento de su historia

La Selección Mexicana volverá a la actividad con un partido amistoso frente a Islandia en el Estadio Corregidora, en lo que será un duelo inédito en territorio nacional entre ambas escuadras.

El encuentro servirá como preparación para los próximos compromisos del Tricolor y marcará la primera vez que este enfrentamiento se dispute en México.

Jugadores de Islandia, rival de México | ksi.is
Jugadores de Islandia, rival de México | ksi.is

Desde 2003, México e Islandia se han visto las caras en cinco ocasiones, con saldo favorable para el conjunto mexicano: tres triunfos y dos empates.

El primer antecedente se dio en 2003 con empate 0-0, mismo marcador que se repitió en 2010. En 2017, el Tricolor se impuso por la mínima diferencia 1-0, mientras que en 2018 logró una contundente victoria de 3-0.

Islandia viajó a México para medirse ante el Tri en Querétaro | MEXSPORT

La última vez que se enfrentaron fue en 2021, cuando México se llevó el triunfo 2-1 con un doblete de Hirving Lozano, quien fue la figura de aquella noche. Ese resultado reafirmó la ligera hegemonía mexicana en el historial reciente entre ambas selecciones.

Ahora, en el Estadio Corregidora, México buscará mantener la tendencia positiva ante Islandia y aprovechar la localía en un duelo que, aunque amistoso, representa una oportunidad importante para afinar detalles y consolidar el proyecto del combinado nacional ante su afición de cara a la Copa del Mundo 2026.

Jugadores de la Selección de México en festejo de gol en el amistoso ante Islandia en 2021 | IMAGO 7
Jugadores de la Selección de México en festejo de gol en el amistoso ante Islandia en 2021 | IMAGO 7
