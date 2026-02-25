Galatasaray frena remontada milagrosa de Juventus y avanza a Octavos de Final de Champions League

Una noche mágica, mas no milagrosa, se vivió esta noche en Turín. Con un hombre menos en campo pero con alrededor de 40 mil alentando en la tribuna, Juventus estuvo a punto de concretar la remontada ante Galatasaray en el juego de vuelta de los Playoffs de la Champions League. Sin embargo, el gol de Víctor Osimhen en el tiempo extra acabó con el sueño de los italianos y le dio el pase a su equipo a Octavos de Final.

El atacante nigeriano tuvo pocas oportunidades en el tiempo regular, pero en la prórroga no dejó ir la primera que tuvo para adelantar de nuevo a Galatasaray en el marcador global, justo antes del final del primer tiempo extra. Tras un servicio de Baris Yilmaz, Osimhen quedó solo dentro del área y definió con un tiro entre las piernas de Mattia Perin.

Jugadores de Galatasaray en celebración en su visita a Juventus en Champions League | AP

La jugada se revisó en el VAR por posible fuera de lugar, pero por muy poco Federico Gatti habilitó al atacante africano y el gol fue válido para devolverle la ventaja en el global al equipo visitante. Ya en los minutos finales del encuentro, el propio Baris encontró un balón filtrado y sentenció el 3-2 del partido, 7-5 en el global a favor de los turcos.

Juventus soñó con la remontada en el segundo tiempo

Con la expulsión de Lloyd Kelly apenas tres minutos después de iniciada la segunda mitad, la esperanza parecía esfumarse para los de Luciano Spalletti. Sin embargo, en ningún momento le pesó a los italianos el hombre menos y a ocho minutos del final de los 90 minutos reglamentarios, Weston McKennie apareció para hacer el tanto que mandó el juego a tiempos extra.

Lloyd Kelly se lamenta tras su expulsión ante Galatasaray | AP

En el cobro de una falta, Teun Koopmeiners apareció solo dentro del área a la espalda de los defensas y aunque su remate no fue con dirección a portería, encontró al mediocampista estadounidense en el área chica. McKennie le ganó por lo alto a Lucas Torreira y con un cabezazo a quemarropa venció a Uğurcan Çakır para el empate 5-5 en el global y enviar el juego al alargue.

El capitán Manuel Locatelli fue quien dio el primer paso hacia el milagro, luego de que la Juve se cansó de fallar en el primer tiempo, y desde los once pasos puso el primer tanto al minuto 37. Para la segunda mitad, ya en inferioridad numérica, Federico Gatti aprovechó una mala salida de Cakir y a segundo poste, dentro del área chica, empujó el centro que envió Pierre Kalulu y puso el 3-0 que prolongó el sueño turinés.

Manuel Locatelli y los jugadores de la Juventus celebran el gol ante Galatasaray | AP

La ilusión de la Vecchia Signora se mantuvo en el tiempo extra, pues incluso después del gol de Osimhen, la Juve tuvo oportunidad de buscar otro gol más con Galatasaray replegado atrás. Sin embargo, las ideas y la suerte se le terminó al equipo italiano, cuando faltaban dos minutos para el final recibió el tanto de Baris Yilmaz, también entre las piernas del arquero, y con el cual los turcos liquidaron la serie.

