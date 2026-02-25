Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Galatasaray frena remontada milagrosa de Juventus y avanza a Octavos de Final de Champions League

Abdulkerim Bardakci celebra el gol de Galatasaray en Turín | AP
Abdulkerim Bardakci celebra el gol de Galatasaray en Turín | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:29 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con el apoyo de su gente, la Vecchia Signora dio pelea pese a la inferioridad numérica, pero en tiempo extra no pudo concretar el milagro

Una noche mágica, mas no milagrosa, se vivió esta noche en Turín. Con un hombre menos en campo pero con alrededor de 40 mil alentando en la tribuna, Juventus estuvo a punto de concretar la remontada ante Galatasaray en el juego de vuelta de los Playoffs de la Champions League. Sin embargo, el gol de Víctor Osimhen en el tiempo extra acabó con el sueño de los italianos y le dio el pase a su equipo a Octavos de Final.

El atacante nigeriano tuvo pocas oportunidades en el tiempo regular, pero en la prórroga no dejó ir la primera que tuvo para adelantar de nuevo a Galatasaray en el marcador global, justo antes del final del primer tiempo extra. Tras un servicio de Baris Yilmaz, Osimhen quedó solo dentro del área y definió con un tiro entre las piernas de Mattia Perin.

Jugadores de Galatasaray en celebración en su visita a Juventus en Champions League | AP
Jugadores de Galatasaray en celebración en su visita a Juventus en Champions League | AP

La jugada se revisó en el VAR por posible fuera de lugar, pero por muy poco Federico Gatti habilitó al atacante africano y el gol fue válido para devolverle la ventaja en el global al equipo visitante. Ya en los minutos finales del encuentro, el propio Baris encontró un balón filtrado y sentenció el 3-2 del partido, 7-5 en el global a favor de los turcos.

Juventus soñó con la remontada en el segundo tiempo

Con la expulsión de Lloyd Kelly apenas tres minutos después de iniciada la segunda mitad, la esperanza parecía esfumarse para los de Luciano Spalletti. Sin embargo, en ningún momento le pesó a los italianos el hombre menos y a ocho minutos del final de los 90 minutos reglamentarios, Weston McKennie apareció para hacer el tanto que mandó el juego a tiempos extra.

Lloyd Kelly se lamenta tras su expulsión ante Galatasaray | AP
Lloyd Kelly se lamenta tras su expulsión ante Galatasaray | AP

En el cobro de una falta, Teun Koopmeiners apareció solo dentro del área a la espalda de los defensas y aunque su remate no fue con dirección a portería, encontró al mediocampista estadounidense en el área chica. McKennie le ganó por lo alto a Lucas Torreira y con un cabezazo a quemarropa venció a Uğurcan Çakır para el empate 5-5 en el global y enviar el juego al alargue.

El capitán Manuel Locatelli fue quien dio el primer paso hacia el milagro, luego de que la Juve se cansó de fallar en el primer tiempo, y desde los once pasos puso el primer tanto al minuto 37. Para la segunda mitad, ya en inferioridad numérica, Federico Gatti aprovechó una mala salida de Cakir y a segundo poste, dentro del área chica, empujó el centro que envió Pierre Kalulu y puso el 3-0 que prolongó el sueño turinés.

Manuel Locatelli y los jugadores de la Juventus celebran el gol ante Galatasaray | AP
Manuel Locatelli y los jugadores de la Juventus celebran el gol ante Galatasaray | AP

La ilusión de la Vecchia Signora se mantuvo en el tiempo extra, pues incluso después del gol de Osimhen, la Juve tuvo oportunidad de buscar otro gol más con Galatasaray replegado atrás. Sin embargo, las ideas y la suerte se le terminó al equipo italiano, cuando faltaban dos minutos para el final recibió el tanto de Baris Yilmaz, también entre las piernas del arquero, y con el cual los turcos liquidaron la serie.

¿Cuándo y contra quién jugará Galatasaray los Octavos de Final?

De acuerdo con el cuadro preliminar, al conjunto turco le tocará medirse en la siguiente ronda a Liverpool o a Tottenham. El enfrentamiento quedará definido el próximo viernes 27 de febrero, cuando se realice el sorteo a las 5:00 horas (tiempo del centro de México) de Octavos de Final, Cuartos de Final y Semifinales.

Últimos videos
Lo Último
18:19 Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
18:14 ¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
18:07 Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
18:03 Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
18:00 'Hormiga' González y la verdadera razón por la que rechazó ir a Europa
17:47 Richard Ledezma habla de su orgullo por México y su objetivo mundialista en 2026
17:47 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
17:31 Marlon ‘Chito’ Vera rinde homenaje a Chucho Benítez en su regreso a México
17:16 Selección Mexicana Femenil ve el duelo ante Brasil como un examen de nivel: "Sirve para medirnos"
17:13 Emotivo: David Martínez manda mensaje de aliento al pueblo mexicano previo al UFC México 2026
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
Extremo
25/02/2026
Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Contra
25/02/2026
¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
Contra
25/02/2026
Yeyo es acusado de maltrato e infidelidad; La Obsesión Factory anuncia su separación
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
Futbol
25/02/2026
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?
Armando González en celebración con Chivas I IMAGO7
Futbol Nacional
25/02/2026
'Hormiga' González y la verdadera razón por la que rechazó ir a Europa
Richard Ledezma fue de los más destacados | MEXSPORT
Futbol
25/02/2026
Richard Ledezma habla de su orgullo por México y su objetivo mundialista en 2026