Extremo

Emotivo: David Martínez manda mensaje de aliento al pueblo mexicano previo al UFC México 2026

David Martínez promete 'sacar chispas' en su siguiente pelea | X @ufc
David Martínez promete 'sacar chispas' en su siguiente pelea | X @ufc
Aldo Martínez 17:13 - 25 febrero 2026
El peleador de MMA aseguró que la mejor versión de su carrera está por mostrarse en México con su gente

A solo unos días del UFC México City 2026, el pelador de MMA, David Martínez, confirmó que su momento está por llegar, ahora en una pelea coestelar, además de mandar un mensaje al pueblo mexicano tras lo sucedido en Jalisco en los últimos días.

Todos con México

En el preámbulo de su pelea en la Arena CDMX, Martínez aprovechó para mandar un mensaje a todo el pueblo mexicano, señalando que toda la UFC está con el país, pidiendo a la gente seguir unida en un momento tan delicado.

“Mucha fuerza y todo mi apoyo, de todos los peleador, que se mantengan fuertes y unidos”, aseguró el oriundo del Estado de México.
David “El Doctor” Martínez habló sobre pelear en México | X @ufc

El peso gallo de la UFC también reconoció la responsabilidad de pelear en casa, no sin antes reconocer la labor del pueblo, asegurando que su gente da una motivación especial.

“Pelar en mi país con mi gente, es una gran responsabilidad, estar con la gente que me vio nacer. La gente trabajadora que te enseña que el trabajo duro tiene sus recompensas, todo el trabajo duro de Mexico y su gente me hacen sentir orgullo”, añadió.
David “El Doctor” Martínez sabe que su rival será más que complicado | X @ufc

¿Nueva era en UFC?

El originario de Ecatepec de Morelos confesó en la conferencia de prensa previo al duelo ante Marlon ‘Chito’ Vera que su mejor versión está por llegar, recalcando no ser el mismo peleador de su debut ni el de su última exhibición.

“No han visto muchas cosas de mi, falta mucho que pueda mostrar. Tengo mucho que enseñar todavía. He evolucionado mucho”, aseguró el peleador mexicano.

Martínez añadió que la gente en la Arena CDMX puede esperar un David listo, ‘distinto’ y enfocado, además de ver cómo un gran reto el ser parte de un evento tan importante ahora dentro del Top 10 de su división.

“Es un gran logro, un honor para mi estar en peso gallo. En todas mis peleas aprendo cosas nuevas, siempre hay cosas que queremos mejorar hoy la gente puede esperara ver un David que ama lo que hace”, añadió el mexicano.

David “El Doctor” Martínez pide una arena llena de fanáticos | X @ufc

‘Es un pelador peligros’

Finalmente, David Martínez reconoció la trayectoria de su rival, Marlon ‘Chito’ Vera, confirmando lo peligroso que es. Sin embargo, aseguró que la presión de enfrentar a un rival así lo hace más peligroso.

“Me gusta mucho la presión, pero ahí soy más peligroso. Yo sé que es un peleador peligroso”, concluyó David Martínez durante la conferencia de prensa del UFC México 2026.

