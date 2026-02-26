Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Champions League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?

Trofeo de Champions League
Aldo Martínez 18:36 - 25 febrero 2026
El torneo más importante a nivel de clubes llegaba su etapa final tras una emocionante ronda de Playoffs

Tras una larga espera y una etapa de Playoffs llena de sorpresas, la UEFA Champions League llega a la etapa de Octavos de Final. Con los 16 equipos listos para enfrentar la parte final de la competencia, una vez más el sorteo será quien dictamine la suerte, sin embargo, hay unos caminos ya trazados.

Real Madrid elimina al Benfica | AP

¿Qué cruces podrían darse en los Octavos?

Pese a que el formato de UEFA confirma que los equipos sabrán de su rivales a través de un nuevo sorteo, gracias a las posiciones del formato de liga ya hay un par de posible partidos.

Barcelona y Chelsea vs PSG y Newcastle: El quinto (Barcelona) y sexto (Chelsea) lugar de la tabla ya esperan rival tras lograr su pase directo en la Fase de Liga. Ahora tras los resultados de los juegos entre el PSG VS Monaco y Newcastle vs Qarabag,el cuadro de Cataluña y el equipo de Londres tendrán como posibles rivales al actual campeón y al equipo de la Premier.

PSG celebra su pase a Octavos l AP

Liverpool y Tottenham vs Galatasaray y Atlético de Madrid: El cuadro de Arne Slot terminó la fase regular como el tercer mejor equipo. Por su parte, los Spurs terminaron solo un lugar abajo, por lo que sus posibles rivales llegan desde España con el Atlético de Madrid y desde Turquía con el Galatasaray que sorprendió al mundo eliminando a la Juventus.

ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS AP
ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS AP

Sporting de Lisboa y Manchester City vs Real Madrid y Bodo/Glimt: Dos de las grandes sorpresas del campeonato llegan en la misma llave. El cuadro del Sporting que terminó en la séptima posición, espera junto con los ciudadanos (octavos), a que el sorteo decida si su rival sea el que viste de blanco de amarillo y negro.

Jugadores de Bodo/Glimt celebran en el partido contra Inter en Champions League | AP
Jugadores de Bodo/Glimt celebran en el partido contra Inter en Champions League | AP

Arsenal y Bayern Múnich vs Atalanta y Leverkusen: Finalmente la última llave cruza a los Gunners (líderes del torneo en Fase de Liga) y a los Bávaros (segundo lugar), ante el cuadro italiano y el club de las aspirinas, quienes quedaron en las posiciones más bajas de los clasificados en Playoffs.

Mario Pasalic celebrando con el público de Atalanta. l AP
Mario Pasalic celebrando con el público de Atalanta. l AP

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?

  • FECHA: Viernes 27 de febrero

  • HORA: 05:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Casa del Futbol Europeo, Nyon, Suiza.

  • TRANSMISIÓN: TNT Sports, HBO MAX, FOX One, UEFA.COM

