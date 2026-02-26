Raúl Jiménez revela la clave de su efectividad perfecta en penales

Raúl Jiménez continúa escribiendo capítulos destacados en su trayectoria dentro del futbol inglés. El delantero mexicano compartió recientemente el secreto que lo ha convertido en un especialista desde los once pasos, logro que lo llevó a establecer el récord histórico de la mayor racha invicta de penales cobrados en la Premier League.

Desde su llegada a Inglaterra en 2018 con el Wolverhampton Wanderers, el atacante ha ejecutado 13 penales, todos convertidos, para mantener una efectividad del 100 por ciento, superando el récord de más penales sin fallar superando los 11 de Yayá Touré.

Este registro se amplió en su partido más reciente frente al Sunderland, encuentro en el que Jiménez marcó un doblete, uno de los goles desde el manchón penal. Su actuación le valió ser reconocido como el Jugador Más Valioso del partido, confirmando su impacto dentro del torneo y su vigencia como referente ofensivo.

Raúl Jiménez celebrando gol con Fulham | Grosby Group

La confianza como factor clave desde los once pasos

Tras recibir su reconocimiento con el Fulham, club con el que actualmente compite, Raúl Jiménez fue cuestionado sobre su consejo principal al momento de ejecutar un penal. El delantero explicó que el aspecto mental es determinante en este tipo de jugadas.

“Solo tener confianza de marcar ese penalti, no importa quién está enfrente de ti (rival), tu necesitar tener confianza de que vas a anotar”, señaló el atacante, subrayando la importancia de la seguridad personal por encima del contexto o del rival.

Raúl Jiménez en Fulham vs Everton | AP

Las cifras respaldan sus palabras. Con la camiseta del Fulham, Jiménez alcanzó los 27 goles en la Premier League, marca que lo coloca en el quinto lugar de la tabla de goleadores históricos del club dentro de la competencia. Este rendimiento le ha permitido consolidarse como uno de los futbolistas más productivos de la institución en la era moderna del torneo.

Números históricos y proyección rumbo al Mundial 2026

A nivel general, Raúl Jiménez suma 67 goles en la Premier League, cifra que lo posiciona como el séptimo jugador latinoamericano con más anotaciones en la historia del campeonato. Actualmente se encuentra a solo tres tantos de igualar y superar el registro del uruguayo Luis Suárez, otro de los referentes ofensivos del futbol sudamericano en Europa.

En la presente temporada, el delantero mexicano registra ocho goles y tres asistencias en 26 partidos disputados, números que reflejan su constancia y aporte colectivo. Aunque aún está muy lejos del mejor nivel demostrado en el futbol inglés, Raúl busca seguir colaborando con goles con su equipo, ya sean de penal o no.