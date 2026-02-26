Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Extremo

Brandon Moreno habla de su retiro y deja claro su único objetivo en UFC

Brandon Moreno festejando una de sus victorias | X: @ufc
Mario Ángel Guzmán Domínguez 18:46 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El peleador mexicano admitió que ve cerca su retiro

Un título más es el objetivo. Brandon Moreno siempre ha sido claro: no quiere retirarse viejo dentro de las MMA. Incluso, previo a su pelea en UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh, confesó que la única razón por la que sigue en la empresa es la meta de volver a colgarse un cinturón.

Otro campeonato es la única razón por la que sigo aquí. No me veo peleando a los 38 ni de chiste, quiero mantener mi cerebro de buena manera y quiero mantenerme saludable”, reveló en la conferencia de prensa final de la cartelera de UFC México.
Cara a cara de Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh frente al Palacio de Bellas Artes | X: @ufc

Con 32 años, ‘The Assassin Baby’ se prepara para estelarizar por tercera vez un evento de la Ultimate Fighting Championship en la Ciudad de México. En esta ocasión se medirá ante Lone’er Kavanagh el sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, un escenario que ya se está volviendo habitual para el tijuanense ante la falta de exponentes al nivel del fronterizo.

Sin embargo, Moreno entiende que su lugar no será eterno y confía en que pronto surgirá alguien que tome la estafeta.

“Yo sé que con el paso del tiempo va a llegar alguien que tome mi lugar en este momento. Yo me siento muy agradecido y muy honrado de que yo soy la cara de UFC en México; sé que eso va a cambiar en el futuro, pero ahorita yo me siento muy agradecido y honrado”.

Brandon Moreno en festejo | CAPTURA

Los objetivos de Brandon para este 2026 son claros: conseguir una victoria contundente en casa y mantenerse lo más activo posible.

Este año quiero mantenerme muy activo. Mi meta ahorita es ganar bien, convincente y salir lo más saludable posible para levantar la mano para regresar lo antes posible”.

Tras 10 años de carrera enfrentando constantemente a rivales rankeados, Moreno ha aprendido a soltar la presión. Después de su última derrota, asegura sentirse renovado y en un gran momento para resurgir.

“Yo me siento muy bien, muy bien. Ahorita, con la derrota la presión está afuera, obvio la meta es volver a contender fuerte por el campeonato, pero por el momento me siento muy tranquilo, con más paz”, finalizó

Brandon Moreno se presentará en la Arena CDMX | Imago7
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
UFC
Últimos videos
Lo Último
19:34 Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje
19:29 Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia
19:13 Brandon Moreno muestra su apoyo a Caín Velásquez tras salir de prisión
19:00 Frente Frío 38 entra el 27 de febrero: estados afectados y descenso de temperatura
18:46 Brandon Moreno habla de su retiro y deja claro su único objetivo en UFC
18:36 Champions League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?
18:28 Raúl Jiménez revela la clave de su efectividad perfecta en penales
18:25 Hoy No Circula jueves 26 de febrero en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:19 Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
18:14 ¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje
Futbol
25/02/2026
Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje
Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia
Futbol Nacional
25/02/2026
Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia
Brandon Moreno muestra su apoyo a Caín Velásquez tras salir de prisión
Extremo
25/02/2026
Brandon Moreno muestra su apoyo a Caín Velásquez tras salir de prisión
Frente Frío 38 entra el 27 de febrero: estados afectados y descenso de temperatura
Contra
25/02/2026
Frente Frío 38 entra el 27 de febrero: estados afectados y descenso de temperatura
Brandon Moreno habla de su retiro y deja claro su único objetivo en UFC
Extremo
25/02/2026
Brandon Moreno habla de su retiro y deja claro su único objetivo en UFC
Champions League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?
Futbol
25/02/2026
Champions League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?