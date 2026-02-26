Brandon Moreno habla de su retiro y deja claro su único objetivo en UFC

Un título más es el objetivo. Brandon Moreno siempre ha sido claro: no quiere retirarse viejo dentro de las MMA. Incluso, previo a su pelea en UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh, confesó que la única razón por la que sigue en la empresa es la meta de volver a colgarse un cinturón.

“Otro campeonato es la única razón por la que sigo aquí. No me veo peleando a los 38 ni de chiste, quiero mantener mi cerebro de buena manera y quiero mantenerme saludable”, reveló en la conferencia de prensa final de la cartelera de UFC México.

Cara a cara de Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh frente al Palacio de Bellas Artes | X: @ufc

Con 32 años, ‘The Assassin Baby’ se prepara para estelarizar por tercera vez un evento de la Ultimate Fighting Championship en la Ciudad de México. En esta ocasión se medirá ante Lone’er Kavanagh el sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, un escenario que ya se está volviendo habitual para el tijuanense ante la falta de exponentes al nivel del fronterizo.

Sin embargo, Moreno entiende que su lugar no será eterno y confía en que pronto surgirá alguien que tome la estafeta.

“Yo sé que con el paso del tiempo va a llegar alguien que tome mi lugar en este momento. Yo me siento muy agradecido y muy honrado de que yo soy la cara de UFC en México; sé que eso va a cambiar en el futuro, pero ahorita yo me siento muy agradecido y honrado”.

Brandon Moreno en festejo | CAPTURA

Los objetivos de Brandon para este 2026 son claros: conseguir una victoria contundente en casa y mantenerse lo más activo posible.

“Este año quiero mantenerme muy activo. Mi meta ahorita es ganar bien, convincente y salir lo más saludable posible para levantar la mano para regresar lo antes posible”.

Tras 10 años de carrera enfrentando constantemente a rivales rankeados, Moreno ha aprendido a soltar la presión. Después de su última derrota, asegura sentirse renovado y en un gran momento para resurgir.

“Yo me siento muy bien, muy bien. Ahorita, con la derrota la presión está afuera, obvio la meta es volver a contender fuerte por el campeonato, pero por el momento me siento muy tranquilo, con más paz”, finalizó