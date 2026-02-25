Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Extremo

Marlon ‘Chito’ Vera rinde homenaje a Chucho Benítez en su regreso a México

Chito Vera rindió homenaje al exfutbolista del América | INSTAGRAM chitoveraufc
Chito Vera rindió homenaje al exfutbolista del América | INSTAGRAM chitoveraufc
Aldo Martínez 17:31 - 25 febrero 2026
El excampeón de la UFC recordó a la leyenda del balompié ecuatoriano y de la Liga MX

Marlon ‘Chito’ Vera confesó durante la conferencia de prensa del UFC México 2026, ser seguidor del futbol, asegurando conocer sobre los jugadores ecuatorianos que están en la Liga MX, recalcando su aprecio a Christian ‘Chucho’ Benítez.

Chito Vera seguidor del futbol

Chito aseguró ser un buen conocedor del deporte del balompié, confirmando que conoce y sigue a Pedro Vite de Club Universidad, además de a un par más que militan en el futbol mexicano y en el resto del mundo.

Sin embargo, el momentos que más llamo la atención del pelador ecuatoriano fue que en la semana de la pelea apareció en cámaras durante un entrenamiento con una playera del América, usando el dorsal ‘11’ de Christian ‘Chucho’ Benítez, leyenda del futbol de Ecuador y del Tricampeón de México.

Chito Vera rindió homenaje al histórico futbolista Chucho Benítez | INSTAGRAM chitoveraufc

“Yo colecciono muchas playeras de futbol, solo que no la uso para no ensuciarlas. Sabía lo que significaba él aquí, así que tenía que hacer una excepción y traer su playera aquí a México”, confesó Chito.

Tras el video, múltiples seguidores de los azulcremas mostraron su respeto y apoyo al peleador de Ecuador, pues no es para menos ya que la playera de usó fue ni más ni menos que la la icónica final del Clausura 2013 ante el Cruz Azul.

Chito Vera destacó su fanatismo por el futbol y su deseo de coleccionar playeras | INSTAGRAM chitoveraufc

Por la redención en México

La leyenda del octágono se medirá a la estrella mexicana en ascenso, David Martínez, como una de las peleas coestelares del evento en la Arena CDMX. Su combate podría significar un momento de redención en su carrera tras una larga racha de derrotas.

Chito Vera se presenta 12 años después de su primer evento en México, llegando con una marca de 23-11-1. En su último enfrentamiento cayó ante el canadiense, Aiemann Zahbi por decisión dividida.

David Martínez promete 'sacar chispas' en su siguiente pelea | X @ufc
