Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK de Jorge Sánchez?

El Celt a de Vigo recibe al PAOK FC en el Estadio Abanca Balaídos para definir la serie de Playoffs de la UEFA Europa League. El conjunto español parte con ventaja tras imponerse en la ida, pero el cuadro griego, donde milita el mexicano Jorge Sánchez, intentará remontar en territorio gallego en un duelo que promete intensidad de principio a fin.

Jugadores de PAOK felicitan a Giorgios Giakoumakis por su gol | AP

En el primer capítulo disputado en el Toumba Stadium, el Celta se llevó el triunfo 1-2 gracias a las anotaciones de Iago Aspas y Williot Swedberg, mientras que Alexander Jeremejeff descontó para el PAOK. Ese resultado obliga a los griegos a ganar por al menos un gol para forzar la prórroga, o por dos para avanzar directamente a la siguiente ronda.

Celta quiere sentenciar; PAOK y Jorge Sánchez, por la hazaña

El compromiso se disputará en el Estadio Abanca Balaídos, casa del Celta, en un escenario que suele pesar cuando se trata de noches europeas. El encuentro corresponde a la vuelta de los Playoffs de la Europa League y definirá cuál de los dos clubes sigue con vida en el torneo continental.

Celta de Vigo tras derrotar al PAOK | AP

El equipo español llega con ligera confianza tras empatar frente al RCD Espanyol en la Jornada 25 de LaLiga, resultado que le permitió mantener ritmo competitivo previo a esta cita europea. Con la ventaja global, los dirigidos por el cuadro gallego buscarán controlar el balón y aprovechar los espacios que deje su rival.

Jugadores y cuerpo técnico de PAOK felicitan Giakoumakis por su gol | AFP

Por su parte, el PAOK también igualó en su más reciente compromiso ante el AEL FC en la Super Copa de Grecia, y ahora centra toda su atención en la remontada. Jorge Sánchez podría a ser pieza clave en defensa y salida por la banda derecha, en un planteamiento que necesitará equilibrio entre ataque y solidez defensiva.

Con una eliminatoria aún abierta y el valor anímico de jugar en casa, el Celta parte como favorito, pero el futbol europeo ha demostrado que ninguna ventaja es definitiva. La mesa está puesta para un choque vibrante en Balaídos, donde se definirá el futuro de ambos clubes en la Europa League.

¿Cuándo y dónde ver el Celta de Vigo vs PAOK? EN VIVO

FECHA: Jueves 26 de febrero

HORA: 14:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Abanca Balaídos, Vigo, España

TRANSMISIÓN: Plan Premium de Disney +