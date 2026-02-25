Champions League 2025-26: Estos son los equipos clasificados a los Octavos de Final

Listos los Octavos de Final. Tras los duelos de repechaje de la UEFA Champions League, ya conocemos a los 16 equipos que clasificaron a la fase final del torneo europeo. Ahora, sólo falta el sorteo para definir los cruces en la siguiente fase del certamen.

Los ocho ganadores de los playoffs eliminatorios a doble partido se unirán ahora a los ocho mejores equipos de la Fase Liga. Entre estos equipos, se destaca el campeón defensor PSG y el máximo ganador Real Madrid quienes lograron superar la fase sin mayores complicaciones.

Real Madrid vs Benfica | AP

Los mejores esperan rival

Los ocho mejores de la fase liga serán cabezas de serie para los Octavos, es decir, tendrán la ventaja de cerrar en casa. Estos ocho equipos tienen la posibilidad de enfrentarse a dos equipos, los cuales fueron definidos en el pasado sorteo, ahora sólo queda definir cuáles serán los cruces.

Arsenal fue el mejor equipo de la Fase liguera al ganar ocho de ocho partidos. Tras los Gunners aparece el Bayern Múnich quien quedó tres puntos por detrás. El Top 5 lo completaron Liverpool, Tottenham y Barcelona, mientras que los últimos tres lugares fueron para Chelsea, Sporting Lisboa y el Manchester City.

Clasificados tras los Playoffs

Los otro ocho equipos que clasificaron a esta fase necesitaron dos partidos para sellar su fase, aunque algunos lograron su clasificación gracias al resultado de Ida. Newcastle, Bodo Glimt y Bayer Leverkusen cerraron su pase gracias a triunfos contundentes ante Qarabag, Olympiacos e Inter de Milán.

Jugadores de Bodo/Glimt celebran en el partido contra Inter en Champions League | AP

Otros equipos como Atlético de Madrid, PSG y Real Madrid tuvieron que sufrir un poco pero al final sellaron su pase con resultados importantes en los encuentros de Vuelta en sus 'casas'.

Finalmente están los casos de Atlanta y Galatasaray. En el caso de los Italianos tuvieron que remontar un 2-0 ante Borussia Dortmund, pero con una victoria de 4-1 en casa, lograron acceder a la siguiente ronda del certamen. En cuanto a los turcos, dejaron ir una ventaja de 5-2 en la Ida ante la Juventus, pero con un goles en tiempo extra de Víctor Osimhen y Barış Alper Yılmaz lograron recuperar la ventaja para el 7-5 global.

Posibles enfrentamientos en Octavos

Arsenal vs Atalanta o Leverkusen Bayern vs Atalanta o Leverkusen Liverpool vs Galatasaray o Atlético Tottenham vs Galatasaray o Atlético Barcelona vs PSG o Newcastle Chelsea vs PSG o Newcastle Sporting vs Real Madrid o Bodo Glimt Manchester City vs Real Madrid o Bodo Glimt

El Sorteo de los Octavos de Final se llevará a cabo este viernes 27 de febrero, mientras que los partidos se disputarán, la Ida entre el 10 y 11 de marzo y mientras que la vuelta será entre el 17 y 18 del mismo mes.