Futbol

Richard Ledezma habla de su orgullo por México y su objetivo mundialista en 2026

Richard Ledezma fue de los más destacados
Richard Ledezma ya jugó con la Selección Mexicana
Rafael Trujillo 17:47 - 25 febrero 2026
El futbolista aseguró que está orgulloso de representar a la Selección Mexicana

El jugador de Richard Ledezma, actual elemento de Guadalajara, compartió su entusiasmo por vestir la camiseta de la Selección Mexicana y dejó en claro que trabajará para ganarse un lugar rumbo a la Copa del Mundo de este verano.

El futbolista, nacido en Estados Unidos pero de raíces mexicanas, habló sobre la conexión personal que siente con el país y el significado que tiene para él representar al Tricolor.

Durante una reciente entrevista Ledezma relató cómo fue su acercamiento al futbol mexicano y el impacto emocional que tuvo portar la camiseta rojiblanca y, posteriormente, la del combinado nacional.

Richard Ledezma
Richard Ledezma jugando con la Selección Mexicana

El vínculo de Richard Ledezma con México y el Tri

Previo al partido de preparación ante Islandia, disputado en Querétaro, el defensor explicó el sentimiento que experimentó desde su llegada al país.

"Cuando vine a México sentí ese orgullo de ponerme la playera de Chivas, de todos los mexicanos. Y cuando me llamó Javier, fue algo muy especial para mí. Obviamente, mis papás son de México", comentó Ledezma, para TUDN.

El zaguero profundizó en la emoción que le genera representar al combinado nacional y describió lo que significa para él cada convocatoria. "Es algo que no puedo explicar, lo que siento cuando me pongo la playera es algo muy bonito, la verdad", añadió.

Richard Ledezma es uno de los jugadores que recibieron su primer llamado

La meta de llegar al Mundial 2026

Con la mirada puesta en la próxima justa mundialista organizada por la FIFA, Ledezma reconoció que se encuentra en un momento clave de su trayectoria profesional y que su objetivo es mantenerse en el más alto nivel para competir por un sitio en la lista final.

"Me siento muy bien, me parece que estoy en un buen momento y tengo que vivirlo hasta el final. Ir a un Mundial es algo que quiero lograr en mi carrera. Creo que estoy cerca y le voy a echar todas las ganas para hacer todo lo posible", afirmó.
Richard Ledezma quiere llegar al Mundial con la Selección Mexicana

Este miércoles el volante mexicano quiere dar una buena impresión en el partido ante Islandia con miras a ganarse un lugar en las siguientes convocatorias de Javier Aguirre. Ledezma también tendrá la posibilidad de jugar ante Portugal, Bélgica, Australia, Serbia y Ghana, previo a la Copa del Mundo.

