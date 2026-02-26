Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia

La Selección México ya tiene listo su once inicial para el duelo amistoso ante Islandia, compromiso de preparación rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en el Estadio La Corregidora, donde la afición respondió con un lleno total y boletos agotados.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7

El técnico Javier Aguirre definió a los once futbolistas que saltarán a la cancha, destacando las titularidades del “Tala” Rangel y la “Hormiga” González, en un partido que servirá para afinar detalles de cara a la justa mundialista.

El once inicial está conformado por:

José Rangel, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Erik Lira, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Armando González y Roberto Alvarado.

Selección Mexicana | IMAGO7

Desde horas antes del silbatazo inicial, el ambiente en Querétaro fue inmejorable

La afición mexicana hizo lo propio desde las tribunas, alentando y tiñendo de verde el inmueble para respaldar al combinado nacional en esta prueba internacional.

El operativo de seguridad también es protagonista. Antes los hechos ocurridos en Guadalajara.

Selección Mexicana alistándose rumbo al juego amistoso vs Islandia I IMAGO7

Se reporta un importante despliegue con presencia de elementos del Ejército, policía estatal y diversas corporaciones, garantizando un entorno seguro para los asistentes en un encuentro que, aunque amistoso, genera gran expectativa en el camino hacia la Copa del Mundo.

Además Mikel Arriola también está presente en el inmueble de Querétaro con gente de la Federación de Futbol.