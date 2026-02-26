Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia

Selección Mexicana en duelo ante Panamá | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 19:29 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Vasco Aguirre salta a la cancha con un equipo lleno de rojiblancos

La Selección México ya tiene listo su once inicial para el duelo amistoso ante Islandia, compromiso de preparación rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en el Estadio La Corregidora, donde la afición respondió con un lleno total y boletos agotados.

Selección Mexicana en el juego ante Panamá | IMAGO7

El técnico Javier Aguirre definió a los once futbolistas que saltarán a la cancha, destacando las titularidades del “Tala” Rangel y la “Hormiga” González, en un partido que servirá para afinar detalles de cara a la justa mundialista.

El once inicial está conformado por:

José Rangel, Israel Reyes, Everardo López, Jesús Gallardo, Richard Ledezma, Erik Lira, Marcel Ruiz, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Armando González y Roberto Alvarado.

Selección Mexicana | IMAGO7

Desde horas antes del silbatazo inicial, el ambiente en Querétaro fue inmejorable

La afición mexicana hizo lo propio desde las tribunas, alentando y tiñendo de verde el inmueble para respaldar al combinado nacional en esta prueba internacional.

El operativo de seguridad también es protagonista. Antes los hechos ocurridos en Guadalajara.

Selección Mexicana alistándose rumbo al juego amistoso vs Islandia I IMAGO7

Se reporta un importante despliegue con presencia de elementos del Ejército, policía estatal y diversas corporaciones, garantizando un entorno seguro para los asistentes en un encuentro que, aunque amistoso, genera gran expectativa en el camino hacia la Copa del Mundo.

Además Mikel Arriola también está presente en el inmueble de Querétaro con gente de la Federación de Futbol.

Selección Mexicana llegando al Estadio Corregidora I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
19:34 Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje
19:29 Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia
19:13 Brandon Moreno muestra su apoyo a Caín Velásquez tras salir de prisión
19:00 Frente Frío 38 entra el 27 de febrero: estados afectados y descenso de temperatura
18:46 Brandon Moreno habla de su retiro y deja claro su único objetivo en UFC
18:36 Champions League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?
18:28 Raúl Jiménez revela la clave de su efectividad perfecta en penales
18:25 Hoy No Circula jueves 26 de febrero en CDMX y Edomex: estos autos descansan
18:19 Brandon Moreno rechaza ser parte de UFC en la Casa Blanca: ‘No me interesa’
18:14 ¿El Mencho era gamer? Encuentran videojuegos como Call of Duty y FIFA en su escondite de Jalisco
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje
Futbol
25/02/2026
Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje
Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia
Futbol Nacional
25/02/2026
Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia
Brandon Moreno muestra su apoyo a Caín Velásquez tras salir de prisión
Extremo
25/02/2026
Brandon Moreno muestra su apoyo a Caín Velásquez tras salir de prisión
Frente Frío 38 entra el 27 de febrero: estados afectados y descenso de temperatura
Contra
25/02/2026
Frente Frío 38 entra el 27 de febrero: estados afectados y descenso de temperatura
Brandon Moreno habla de su retiro y deja claro su único objetivo en UFC
Extremo
25/02/2026
Brandon Moreno habla de su retiro y deja claro su único objetivo en UFC
Champions League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?
Futbol
25/02/2026
Champions League 2025/26: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de los Octavos de Final?