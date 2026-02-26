Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Madrid confirma la expulsión definitiva del socio que realizó gestos fascistas previo al duelo contra Benfica

Estadio Santiago Bernabéu I X:@realmadrid/CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez 20:34 - 25 febrero 2026
El equipo Merengue emitió un comunicado donde confirmó que el socio será baja permanente del cuadro blanco

El Real Madrid confirma la expulsión definitiva del socio que realizó gestos fascistas previo al duelo contra Benfica, una decisión que el club anunció a través de un comunicado oficial tras los hechos ocurridos antes del partido de vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League. La institución merengue actuó de manera inmediata luego de que las cámaras de televisión captaran el incidente en la zona de la Grada de Animación.

Mediante un posicionamiento institucional, el Real Madrid Club de Fútbol informó que solicitó con carácter urgente a su Comisión de Disciplina iniciar el procedimiento correspondiente para la expulsión definitiva del socio involucrado. La medida fue tomada tras confirmarse que el individuo realizó el saludo nazi momentos antes del inicio del encuentro frente al Sport Lisboa e Benfica.

Aficionado del Real Madrid es expulsado del Santiago Bernabéu tras gestos fascistas I CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué ocurrió antes del Real Madrid vs Benfica?

El incidente se produjo instantes previos al arranque del compromiso disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando la transmisión televisiva mostró a un aficionado haciendo gestos de carácter fascista en la zona destinada a los grupos de animación. La imagen generó una rápida reacción tanto en redes sociales como al interior del club blanco.

De acuerdo con el comunicado, los servicios de seguridad identificaron al socio poco después de que apareciera en pantalla. Tras su localización, fue retirado de inmediato del estadio, marcando una respuesta contundente por parte de la entidad madrileña frente a cualquier manifestación de odio o violencia.

Victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Benfica I AP

Postura firme contra la violencia y el odio

En su mensaje oficial, el club merengue condenó enérgicamente este tipo de comportamientos, subrayando que los gestos y expresiones que incitan al odio no tienen cabida ni en el deporte ni en la sociedad. La institución reiteró su compromiso con los valores de respeto, inclusión y convivencia que promueve dentro y fuera del terreno de juego.

Estadio Santiago Bernabéu previo a juego de Champions League I AP

La expulsión definitiva del socio envía un mensaje claro a la afición y al entorno futbolístico internacional: el Real Madrid Club de Fútbol no tolerará conductas que dañen su imagen ni que vulneren los principios fundamentales del deporte. La directiva busca así proteger la integridad de sus seguidores y reforzar los protocolos disciplinarios internos.

Con esta decisión, el conjunto blanco cierra filas en torno a una política de tolerancia cero frente a actos discriminatorios, en un contexto donde los organismos rectores del futbol europeo mantienen estrictas normas contra cualquier manifestación de racismo o ideologías extremistas en los estadios.

Real Madrid vs Benfica | AP
