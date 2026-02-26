¡Se quedan sin entrenador! Cruz Azul sorprende y anuncia destitución de su DT

Se busca DT para La Noria. En una sorpresiva decisión, este miércoles la directiva de Cruz Azul Femenil hizo oficial la salida de su entrenador.

A través de un comunicado en redes sociales, Cruz Azul informó que el entrenador Diego Testas, junto con su cuerpo técnico, han dejado de formar parte de la institución. Según el reporte del equipo, la desvinculación se dio bajo un esquema de mutuo acuerdo, marcando el fin de una etapa relevante para las Celestes.

"CF Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, se ha decidido no continuar con el proceso de trabajo del profesor Diego Testas y su cuerpo técnico al frente del primer equipo femenil."

SORPRESIVA SALIDA

La noticia ha tomado por sorpresa a propios y extraños, ya que el equipo se encuentra actualmente en zona de Liguilla, ocupando la octava posición de la tabla general con una cosecha de 15 puntos.

El equipo llega a este cambio de mando con el ánimo a tope tras el resultado del pasado fin de semana al vencer como visitantes por un marcador de 4-6 al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco.

Diego Testas se despide de la institución tras haber alcanzado hitos importantes durante su gestión. Entre sus logros destacan la clasificación a las semifinales en el torneo Apertura 2025 y el establecimiento de un récord histórico de puntos para la franquicia en una fase regular. El club agradeció el profesionalismo y la entrega del cuerpo técnico saliente, mientras la plantilla se enfoca en mantener el ritmo para consolidar su presencia en la fiesta grande del fútbol mexicano.

