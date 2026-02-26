Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Se quedan sin entrenador! Cruz Azul sorprende y anuncia destitución de su DT

Escudo Cruz Azul | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:03 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Máquina Femenil hizo oficial la salida de Diego Testas del banquillo celeste

Se busca DT para La Noria. En una sorpresiva decisión, este miércoles la directiva de Cruz Azul Femenil hizo oficial la salida de su entrenador.

Escudo Cruz Azul | IMAGO7

A través de un comunicado en redes sociales, Cruz Azul informó que el entrenador Diego Testas, junto con su cuerpo técnico, han dejado de formar parte de la institución. Según el reporte del equipo, la desvinculación se dio bajo un esquema de mutuo acuerdo, marcando el fin de una etapa relevante para las Celestes.

"CF Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, se ha decidido no continuar con el proceso de trabajo del profesor Diego Testas y su cuerpo técnico al frente del primer equipo femenil."

SORPRESIVA SALIDA

La noticia ha tomado por sorpresa a propios y extraños, ya que el equipo se encuentra actualmente en zona de Liguilla, ocupando la octava posición de la tabla general con una cosecha de 15 puntos.

El equipo llega a este cambio de mando con el ánimo a tope tras el resultado del pasado fin de semana al vencer como visitantes por un marcador de 4-6 al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco.

Diego Testas se despide de la institución tras haber alcanzado hitos importantes durante su gestión. Entre sus logros destacan la clasificación a las semifinales en el torneo Apertura 2025 y el establecimiento de un récord histórico de puntos para la franquicia en una fase regular. El club agradeció el profesionalismo y la entrega del cuerpo técnico saliente, mientras la plantilla se enfoca en mantener el ritmo para consolidar su presencia en la fiesta grande del fútbol mexicano.

Diego Testas, exentrenador de Cruz Azul Femenil | IMAGO7

NUEVO DT INTERINO

Para dar continuidad al torneo y buscar asegurar el pase a la fase final, la Dirección Deportiva Femenil ha designado un cuerpo técnico interino que ya trabaja con las jugadoras. Israel del Real asumirá como Director Técnico interino, acompañado por Guadalupe Worbis en la Auxiliaría Técnica y Laura Maravillas como Preparadora Física.

Últimos videos
Lo Último
22:18 Adrián Marcelo presume reta de pádel junto a Lionel Messi
22:15 ¡Un Tri muy Rojiblanco! México vence 4-0 a Islandia en Querétaro
22:03 ¡Se quedan sin entrenador! Cruz Azul sorprende y anuncia destitución de su DT
21:34 Carlos de los Cobos respalda a Javier Aguirre y confía en la Selección Mexicana rumbo al Mundial
21:26 Debut de ensueño: Regina 'Kill Bill' Tarín se une al UFC México Day 2026 tras baja de Sofía Montenegro
21:17 ¡El primero de muchos! Hormiga Gónzalez marca su primer gol con la Selección Mexicana
20:36 ¿Deja a Toluca? Turco Mohamed acalara planes para su futuro
20:34 Real Madrid confirma la expulsión definitiva del socio que realizó gestos fascistas previo al duelo contra Benfica
19:34 Turco Mohamed explota por amistosos de Selección Mexicana y lanza lapidario mensaje
19:29 Listo el 11 inicial de México para el duelo contra Islandia
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
Adrián Marcelo presume reta de pádel junto a Lionel Messi
Empelotados
25/02/2026
Adrián Marcelo presume reta de pádel junto a Lionel Messi
¡Un Tri muy Rojiblanco! México vence 4-0 a Islandia en Querétaro
Futbol Nacional
25/02/2026
¡Un Tri muy Rojiblanco! México vence 4-0 a Islandia en Querétaro
¡Se quedan sin entrenador! Cruz Azul sorprende y anuncia destitución de su DT
Futbol Nacional
25/02/2026
¡Se quedan sin entrenador! Cruz Azul sorprende y anuncia destitución de su DT
Carlos de los Cobos respalda a Javier Aguirre y confía en la Selección Mexicana rumbo al Mundial
Futbol
25/02/2026
Carlos de los Cobos respalda a Javier Aguirre y confía en la Selección Mexicana rumbo al Mundial
Debut de ensueño: Regina 'Kill Bill' Tarín se une al UFC México Day 2026 tras baja de Sofía Montenegro
Extremo
25/02/2026
Debut de ensueño: Regina 'Kill Bill' Tarín se une al UFC México Day 2026 tras baja de Sofía Montenegro
¡El primero de muchos! Hormiga Gónzalez marca su primer gol con la Selección Mexicana
Futbol Nacional
25/02/2026
¡El primero de muchos! Hormiga Gónzalez marca su primer gol con la Selección Mexicana