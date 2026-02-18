Claudia Cid, exjugadora de la Liga MX Femenil, busca justicia en Albania por falta de atención médica

El sueño de jugar en las filas de un equipo campeón se convirtió en una pesadilla para Claudia Cid. La exjugadora de la Liga MX Femenil, en donde militó en clubes como América y Cruz Azul, denunció desde el pasado fin de semana una situación irregular que vivió en Albania, a donde llegó en el segundo semestre de 2025 y donde su club no se hizo cargo de sus gastos médicos.

"El 4 de diciembre, mientras jugaba para mi equipo en Albania y cumpliendo con mis obligaciones profesionales, sufrí una lesión grave en la rodilla. Con el paso de los días, el dolor aumentó y se volvió claro que no era menor. Desde el primer momento, informé al club y solicité atención médica adecuada", compartió Claudia en un video en sus redes sociales.

La jugadora publicó el video para aclarar las dudas de seguidores, luego de que generó alarma por otro video en el cual anunció la realización de una rifa para pagar su operación. "Actualmente estoy en un proceso legal para que esta situación se resuelva por las vías correspondientes. Sin embargo, estos procesos toman tiempo y esta operación no puede esperar".

"Por eso decidí realizar una rifa con causa. Así puedo cubrir los gastos de mi cirugía y de mi recuperación. De verdad no tengo palabras para agradecer a todas las personas que me han apoyado, compartiendo el video y escrito desde México e incluso a otros países", fueron las palabras de la defensa mexicana.

¿Qué pasó con Claudia Cid en Albania?

Cid Macias llegó al futbol albanés en 2025, tras salir de Xolas de Tijuana al finalizar el Clausura 2025. Fichó con KFF Villaznia, campeón de la Kategoria Superiore Femra (Primera División Femenina) en la Temporada 2024-25 y donde juega la también mexicana Andrea Rentería. Sin embargo, en el caso de Cid, llevaba unos pocos meses cuando se lesionó de la rodilla.

Claudia Cid con América en partido contra FC Juárez en el Apertura 2019 | MEXSPORT

En entrevista con el programa 'Desde la grada', la mexicana declaró que el cuerpo técnico la respaldó en todo momento, pero que fueron los directivos los que tomaron una "postura cerrada, machista" y con tintes xenófobos cuando se acercó con su petición. "La primera contestación fue un poquito burlona y grosera del encargado del club fue como de ¿para qué quería mi resonancia para la cabeza?".

"El técnico y su auxiliar mis respetos; los albaneses son muy buenas personas", y reconoció que nunca imaginó que la lesión fuera a ser de mayor gravedad. "Tuve un último acercamiento con ellos a través de correo electrónico y WhatsApp, les pregunté sobre qué procedía antes de regresar a México porque era mi período vacacional del 15 de diciembre al 15 de enero. No me contestaron".

Claudia Cid se enfrenta a Adriana Iturbide en el juego de Cruz Azul ante Chivas Apertura 2022 | MEXSPORT

"No pensé que fuera grave porque estaba caminando y relativamente bien; sí fue una sorpresa que cuando me dieron mis estudios salió con ligamento cruzado y menisco rotos", relató Claudia, que llegó a la Liga MX Femenil con el ya extinto Lobos BUAP. La poblana aseguró que buscó otras opiniones, pero que el diagnóstico coincidía en ruptura parcial en el ligamento cruzado anterior.

Una vez confirmado el diagnóstico, en enero de este año, la jugadora nuevamente se acercó al club, que finalizó el contrato de manera unilateral. "Les mando resonancia, valoración e interpretación el 13 de enero, y en esa misma fecha me contestaron por fin todos los correos y mensajes por más de un mes. Su contestación inicial fue con mi agente; con él llegó la carta de finalización de contrato".

Ya inició un proceso legal ante FIFPro

KFF Villaznia es el equipo más ganador de Albania, pero el trato que le dieron a Claudia fue poco profesional, ya que la acusaron indisciplinada y no cubrieron los gastos médicos por "reglas internas". Por ello, la defensa recurrió a la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), la cual ya está revisando su caso y la ha asesorado.

"Ahorita no puedo informar muchas cosas, solamente les voy a comentar que me estoy asesorando con FIFPro. Hubo una jugadora mexicana que se acercó conmigo y me comentó que ese equipo tiene mala fama de tratar de manera déspota a los latinos", y precisó que por ahora no está interesada en encontrar equipo, ya que primero quiere recuperarse de la lesión y solucionar este problema.