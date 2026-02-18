Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CDMX busca reconocer embarazo infantil como violencia de género

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:15 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El objetivo es que esta clasificación permita fortalecer la prevención, la atención integral y la sanción correspondiente

El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa que plantea reconocer el embarazo en niñas como una forma de violencia de género, con el objetivo de fortalecer la protección de derechos y reforzar la atención institucional a víctimas.

La propuesta busca modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la capital y el Código Penal local, con el fin de incorporar de manera explícita el embarazo infantil dentro de las modalidades de violencia reconocidas por la legislación.

El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa para reconocer el embarazo infantil como violencia de género./ Pixabay

El planteamiento parte del principio jurídico de que las niñas no pueden otorgar consentimiento válido, por lo que cualquier embarazo en menores de 14 años está vinculado a violencia sexual o a contextos de coerción y desigualdad. Bajo esta lógica, la maternidad en la infancia no puede considerarse una decisión libre.

¿Qué implicaría reconocer el embarazo infantil como violencia de género?

De aprobarse, la reforma obligaría a las autoridades locales a activar protocolos específicos de atención integral, que incluyan acompañamiento médico, psicológico y jurídico, además de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción.

La iniciativa también permitiría generar registros más precisos sobre los casos de embarazo en niñas, lo que facilitaría el diseño de políticas públicas enfocadas en prevención, detección temprana y protección de derechos.

La reforma busca modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal local./ Pixabay
La reforma busca modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal local./ Pixabay

En paralelo, autoridades federales han advertido que el embarazo infantil y adolescente es un síntoma de violencia sistemática contra mujeres y niñas, relacionado con abuso sexual, uniones forzadas y desigualdades estructurales que limitan el acceso a educación, salud y desarrollo.

Embarazo adolescente y violencia estructural

Especialistas en derechos humanos han señalado que el embarazo en menores no puede analizarse de manera aislada, ya que refleja condiciones de vulnerabilidad persistentes en diversas regiones del país.

El embarazo en niñas menores de 14 años sería considerado resultado de violencia sexual y desigualdad estructural./ Pixabay

El proyecto legislativo fue turnado a comisiones para su análisis y dictaminación, por lo que aún no tiene fecha definida para su eventual aprobación o entrada en vigor. En caso de avanzar, entraría en vigor tras su publicación oficial.

La discusión se enmarca en una agenda más amplia de protección a la niñez y combate a la violencia de género, con el objetivo de evitar que la maternidad en la infancia sea normalizada y de reforzar la prevención en zonas con mayor incidencia de embarazo adolescente.

La iniciativa pretende fortalecer protocolos de atención médica, psicológica y jurídica para las víctimas./ Pixabay
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
14:28 Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
14:27 ¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
14:21 ¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
13:57 Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
13:40 Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
13:40 Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto
13:33 Otamendi provocó a Vinicius con sus tatuajes, Sneijder se pregunta: ¿Está bien de la cabeza?
13:28 ¡Seahawks serán vendidos! Patrimonio de Paul Allen inicia proceso de venta de la franquicia de Seattle
13:26 Javier Aguirre no descarta a Fidalgo y analiza un posible dúo con Obed Vargas en la Selección Mexicana
13:05 Bad Bunny hará su primera película: Residente dirige y González Iñárritu produce ‘Porto Rico’
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
La FMF decidió homenajear al Justino Compeán por su importante trayectoria | MEXSPORT
Futbol
18/02/2026
Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
Contra
18/02/2026
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Contra
18/02/2026
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Futbol
18/02/2026
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
Contra
18/02/2026
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto
Contra
18/02/2026
Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto