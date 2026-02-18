¿Por qué no sonó la alerta sísmica en mi celular en el simulacro del 18 de febrero de 2026?

Este miércoles 18 de febrero de 2026 se realizó el Primer Simulacro 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, programado en punto de las 11:00 horas.

Muchos usuarios reportaron que no recibieron la alerta presidencial durante el simulacro. / Captura de pantalla

Aunque la alerta sísmica se activó en altavoces públicos y se esperaba que también sonara en los celulares dentro de las áreas, muchas personas reportaron que no les llegó la "Alerta Presidencial" a sus teléfonos durante el ejercicio.

¿Por qué no escuchaste la alerta en tu celular?

1. Fallo de señal o red móvil Para que la alerta sísmica llegue al celular es necesario que el dispositivo esté conectado a una red 2G, 3G, 4G o 5G. Si estabas en un lugar sin cobertura o con señal débil, el mensaje no pudo transmitirse correctamente. 2. Teléfono apagado o en modo avión Si tu teléfono estaba apagado o en modo avión, no pudo recibir el alertamiento. Aunque la alarma sísmica generalmente suena incluso si el teléfono está en silencio o bloqueado, no puede recibirse sin red.

Simulacro sismológico del 18 de febrero en Ciudad de México y Estado de México, con activación de altavoces públicos./Gobierno CDMX

3. Alertas de emergencia desactivadas Algunos usuarios pueden haber desactivado las notificaciones de emergencia en sus dispositivos, lo que impide que los mensajes de alerta sísmica entren o se reproduzcan. 4. Fuera de la zona cubierta por el simulacro El ejercicio fue regional, es decir, solo se emitió la alerta en áreas específicas de la Ciudad de México y municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Si tu celular estaba fuera de esa zona, no recibiría la alarm

Este fue el primer simulacro de otros programados durante el 2026. / iStock

¿Sonará siempre la alerta sísmica en celulares?

Sí, cuando se activa un simulacro o un sismo real en las zonas donde opera el sistema de alertamiento celular, los dispositivos compatibles pueden recibir la notificación — pero esto depende de la cobertura, configuración y ubicación geográfica del usuario. Este ejercicio del 18 de febrero fue uno de tres programados para fortalecer la cultura de prevención y verificar la respuesta de la población ante emergencias.