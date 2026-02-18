Bad Bunny hará su primera película: Residente dirige y González Iñárritu produce ‘Porto Rico’

Bad Bunny no para. Luego de haber ganado el Premio Grammy a Mejor Álbum del Año y cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, se ha dado a conocer que protagonizará su primera película, la cual será dirigida por el también cantante puertorriqueño René Pérez ‘Residente’ y producida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.

Bad Bunny está convertido en el cantante más importante del momento/GrosbyGroup

¿Cómo se llamará la película de Bad Bunny?

La película lleva por nombre Porto Rico y, de acuerdo con el diario español El País, contará también con la actuación del ganador del Premio Oscar Javier Bardem, de Edward Norton, protagonista de títulos como El club de la lucha o American History X, y de Viggo Mortensen, triple nominado al Oscar, quien fue Aragorn en la saga de El señor de los anillos y protagonizó Una historia de violencia y Promesas del Este.

El guion corre a cargo de Residente, en conjunto con Alexander Dinelaris, ganador del Oscar por Birdman (2015). Además, la promotora de conciertos Live Nation, a través de su división de producción cinematográfica Live Nation Studios, también está involucrada en el proyecto.

Residente será el director y escritor del guion de la película Porto Rico/IG: @residente

Alejandro González Iñárritu, el productor del proyecto

El productor de la película será el mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador dos veces del Premio Oscar en la categoría de Mejor Director por Birdman (2015) y The Revenant (2016), además de productor de otras cintas como Amores Perros, Babel y Biutiful, entre otras.

El mexicano Alejandro González Iñárritu será el productor de esta cinta/AFP

¿De qué tratará “Porto Rico”?

Si bien todavía no se sabe a ciencia cierta de qué tratará la película Porto Rico, la productora indicó —según cita El País— que será:

un wéstern caribeño épico y a la vez un drama histórico” que “combina una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia poderosa inspirada en hechos reales”.

Esta cinta significaría un sueño cumplido para Residente, exintegrante de Calle 13, quien siempre ha querido llevar a la pantalla grande la historia de su natal Puerto Rico, que es un país no incorporado a Estados Unidos.

Bad Bunny es junto a Residente dos de los artistas más emblemáticos de la isla en este momento/GrosbyGroup