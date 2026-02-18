Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano

El Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) rindió un homenaje institucional al expresidente Justino Compeán, en un acto realizado ante familiares, amigos y destacadas personalidades del ámbito empresarial y deportivo. El reconocimiento destacó su legado, liderazgo y la 'contribución decisiva que realizó al crecimiento institucional y deportivo' del futbol mexicano durante su gestión al frente del organismo entre 2006 y 2015.

La Federación Mexicana homenajeó a Compeán | FMF

La FMF develó el retrato oficial de Justino Compeán

Durante la ceremonia, Compeán estuvo acompañado por sus hijos así como por sus nietos. Entre los invitados especiales figuraron Emilio Azcárraga, y Gustavo Guzmán, dos de los nombres más importantes de la televisión deportiva mexicana.

Al exdirectivo mexicano también lo acompañaron otros nombres importantes como Joaquín Balcárcel, Alejandro Haro Lebrija, Ricardo Pérez Teuffer y Miguel Loret de Mola, otros nombres importantes de la televisión mexicana y Raúl Arias un exdirectivo de la FMF.

Compeán estuvo acompañado en su homenaje por múltiples personas cercanas | FMF

Un reconocimiento institucional a su etapa al frente de la FMF

El homenaje consistió en la develación de su retrato oficial como expresidente de la FMF, la entrega de una réplica conmemorativa, un jersey de la Selección Nacional y una fotografía institucional que evocó los momentos más representativos de su gestión.

Al agradecer el reconocimiento, el galardonado expresó de manera emotiva: “Fueron nueve años como presidente y el décimo como presidente honorario de la FIFA. Me llena de orgullo haber sido reconocido por la Federación Mexicana de Futbol por el trabajo de diez años... Hubo grandes triunfos, como el Mundial de 2011, el Campeonato Sub-17 ganándole a Uruguay y la medalla de oro en Wembley en 2012, pero también hubo tropiezos, como ir al repechaje”, expresó Compeán.

FMF Develó un retrato del exdirectivo Compeán | FMF

Mikel Arriola destaca continuidad y estabilidad institucional

Por su parte, el Comisionado Mikel Arriola resaltó la trascendencia de la administración de Compeán al frente de la FMF al destacar que, “es el segundo expresidente con mayor permanencia" lo cual fue un "resultado de su liderazgo firme, su capacidad de construir consensos y la estabilidad".

Al homenaje asistieron también los integrantes del Comité Ejecutivo de la FMF: Ivar Sisniega, Iñigo Riestra, Fran Iturbide, Luis Palma, Mariana Gutiérrez, Miguel Ángel Diez, José Escobedo, José Vázquez y José Antonio Huiza.