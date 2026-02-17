¡Fuerte baja! FMF confirma la ausencia de Edson Álvarez para los partidos ante Portugal y Bélgica

Edson Álvarez no estará disponible para los próximos compromisos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente del tobillo izquierdo.

La noticia fue confirmada por el director deportivo del Tri, Duilio Davino, quien detalló el estado actual del mediocampista, durante la conferencia de prensa donde se revelaron los partidos amistosos del del equipo previo a la Copa del Mundo.

Edson Álvarez en partido de la Selección Mexicana | IMAGO7

Davino explicó que el procedimiento se realizó en Europa y que la comunicación con el cuerpo médico fue constante.

“Para Portugal y Bélgica no (va a recuperarse), pero se comunicó el doctor con el de Europa, (su operación) terminó hace una hora y 20, fue exitosa, de primera mano, el doctor nos dice que si todo sale como piensa, podría llegar (al Mundial)”, señaló el directivo.

Sisniega y Davino confirmaron la baja de Edson Álvarez | GINA SÁNCHEZ

La baja de Álvarez representa un movimiento importante en la planeación del combinado nacional, considerando su peso en el mediocampo y su rol como referente en la estructura del equipo. No obstante, en la Federación confían en que la recuperación transcurra conforme a lo previsto y pueda reincorporarse en el corto plazo.

En ese mismo contexto, Davino también abordó la situación de Gilberto Mora, juvenil de Club Tijuana, quien continúa en proceso de rehabilitación tras presentar una pubalgia.

El directivo subrayó el respeto absoluto hacia los tiempos y decisiones del club fronterizo.

“Mencionar que somos muy respetuosos, respetamos lo que quieran comunicar los clubes, estamos muy cerca, el Club Tijuana está en un periodo de adaptación conservadora, tiene sobrecarga, se ha decidido bajar la carga, esperemos tenerlo lo antes posible para ser elegido por Javier”, explicó Davino sobre el seguimiento del joven futbolista.