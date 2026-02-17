Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Fuerte baja! FMF confirma la ausencia de Edson Álvarez para los partidos ante Portugal y Bélgica

FMF confirma la baja de Edson Álvarez para la Fecha FIFA de Marzo | GINA SÁNCHEZ
FMF confirma la baja de Edson Álvarez para la Fecha FIFA de Marzo | GINA SÁNCHEZ
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 13:19 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Duilio Davino confirmó que el capitán del Tri no podrá estar en la Fecha FIFA por lesión

Edson Álvarez no estará disponible para los próximos compromisos de la Selección Mexicana ante Portugal y Bélgica, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente del tobillo izquierdo.

La noticia fue confirmada por el director deportivo del Tri, Duilio Davino, quien detalló el estado actual del mediocampista, durante la conferencia de prensa donde se revelaron los partidos amistosos del del equipo previo a la Copa del Mundo.

Edson Álvarez en partido de la Selección Mexicana | IMAGO7

Davino explicó que el procedimiento se realizó en Europa y que la comunicación con el cuerpo médico fue constante.

Para Portugal y Bélgica no (va a recuperarse), pero se comunicó el doctor con el de Europa, (su operación) terminó hace una hora y 20, fue exitosa, de primera mano, el doctor nos dice que si todo sale como piensa, podría llegar (al Mundial)”, señaló el directivo.
Sisniega y Davino confirmaron la baja de Edson Álvarez | GINA SÁNCHEZ

La baja de Álvarez representa un movimiento importante en la planeación del combinado nacional, considerando su peso en el mediocampo y su rol como referente en la estructura del equipo. No obstante, en la Federación confían en que la recuperación transcurra conforme a lo previsto y pueda reincorporarse en el corto plazo.

En ese mismo contexto, Davino también abordó la situación de Gilberto Mora, juvenil de Club Tijuana, quien continúa en proceso de rehabilitación tras presentar una pubalgia.

El directivo subrayó el respeto absoluto hacia los tiempos y decisiones del club fronterizo.

“Mencionar que somos muy respetuosos, respetamos lo que quieran comunicar los clubes, estamos muy cerca, el Club Tijuana está en un periodo de adaptación conservadora, tiene sobrecarga, se ha decidido bajar la carga, esperemos tenerlo lo antes posible para ser elegido por Javier”, explicó Davino sobre el seguimiento del joven futbolista.

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
15:55 Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
15:52 LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
15:51 CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
15:47 Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
15:41 Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
15:32 Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil
15:23 Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
15:20 Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
14:57 Galatasaray sorprende a la Juventus y se enfila a Octavos de Champions
14:48 ¡No le pierden! Cruz Azul sube el precio de los boletos para el partido contra Chivas en el Clausura 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
Futbol
17/02/2026
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
Futbol Nacional
17/02/2026
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Futbol Internacional
17/02/2026
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
17/02/2026
Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Contra
17/02/2026
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Futbol Internacional
17/02/2026
Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil