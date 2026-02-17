EDC México 2026: Tenemos los horarios de tooodos los escenarios… ¡Chécalos aquí!

Es momento de organizarte para ver la mayor cantidad de Djs en los tres días del carnaval más grande de la CDMX. El EDC México 2026 promete subir el volumen (y la vara) como nunca antes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La edición de este año del Electric Daisy Carnival México apunta a ser histórica. Con un cartel que mezcla talento nacional e internacional y una producción que cada año se supera, el festival de música electrónica más importante del país ya es este fin de semana.

Prácticamente ya está todo listo para la fiesta y ya se conoce la distribución de escenarios y el talento que hará vibrar a miles de asistentes durante tres días de beats, luces neón y energía pura.

Ya esta todo listo para disfrutar de 3 días de música electrónica en el Autódromo Hermanos Rodríguez / FB: @ElectricDaisyCarnivalMexico

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el EDC México 2026?

La cita será el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Viernes: Puertas abiertas a las 16:00 horas

Sábado y domingo: Acceso desde las 15:00 horas

Los tres días: El último show termina a las 02:00 horas

Prepárate para jornadas maratónicas de música, outfits fluorescentes y kilómetros caminados entre escenarios.

Los Dj's harán que no pares de bailar en los 9 escenarios que se han instalado / FB: @ElectricDaisyCarnivalMexico

¿Cuánto cuestan los boletos para el EDC México 2026?

Desde el 06 de noviembre, los boletos estuvieron disponibles en Ticketmaster (más cargos por servicio) y actualmente se encuentran en la tercera fase.

Abonos por día: General: de $1,599 a $2,343 MXN

Comfort Pass: de $2,095 a $3,447 MXN

Plus: de $2,591 a $4,191 MXN

Abonos 3 días: General 3 días: de $4,191 a $5,456 MXN

Comfort Pass 3 días: de $5,939 a $7,427 MXN

Plus 3 días: de $7,688 a $9,796 MXN

Todavía quedan boletos por abono o por día / FB: @ElectricDaisyCarnivalMexico

Horarios por escenario: empieza a planear tu estrategia

Para esta edición se contará con 9 escenarios, donde se repartirá el talento nacional e internacional en distintos géneros y estilos electrónicos.

Con los horarios ya distribuidos por escenario, lo mejor es comenzar a planear tu itinerario desde ahora:

✔️ Checar qué DJs se empalman

✔️ Definir tus imperdibles

✔️ Calcular tiempos de traslado entre stages

✔️ Ubicar zonas de descanso y puntos de hidratación