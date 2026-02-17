Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

EDC México 2026: Tenemos los horarios de tooodos los escenarios… ¡Chécalos aquí!

Serán 9 los escenarios que se instalarán a lo largo y ancho del Autódromo Hermanos Rodríguez / FB: @ElectricDaisyCarnivalMexico
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:43 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Es momento de organizarte para ver la mayor cantidad de Djs en los tres días del carnaval más grande de la CDMX

Es momento de organizarte para ver la mayor cantidad de Djs en los tres días del carnaval más grande de la CDMX. El EDC México 2026 promete subir el volumen (y la vara) como nunca antes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La edición de este año del Electric Daisy Carnival México apunta a ser histórica. Con un cartel que mezcla talento nacional e internacional y una producción que cada año se supera, el festival de música electrónica más importante del país ya es este fin de semana.

Prácticamente ya está todo listo para la fiesta y ya se conoce la distribución de escenarios y el talento que hará vibrar a miles de asistentes durante tres días de beats, luces neón y energía pura.

Ya esta todo listo para disfrutar de 3 días de música electrónica en el Autódromo Hermanos Rodríguez / FB: @ElectricDaisyCarnivalMexico

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el EDC México 2026?

La cita será el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

  • Viernes: Puertas abiertas a las 16:00 horas

  • Sábado y domingo: Acceso desde las 15:00 horas

  • Los tres días: El último show termina a las 02:00 horas

Prepárate para jornadas maratónicas de música, outfits fluorescentes y kilómetros caminados entre escenarios.

Los Dj's harán que no pares de bailar en los 9 escenarios que se han instalado / FB: @ElectricDaisyCarnivalMexico

¿Cuánto cuestan los boletos para el EDC México 2026?

Desde el 06 de noviembre, los boletos estuvieron disponibles en Ticketmaster (más cargos por servicio) y actualmente se encuentran en la tercera fase.

Abonos por día:

  • General: de $1,599 a $2,343 MXN

  • Comfort Pass: de $2,095 a $3,447 MXN

  • Plus: de $2,591 a $4,191 MXN

Abonos 3 días:

  • General 3 días: de $4,191 a $5,456 MXN

  • Comfort Pass 3 días: de $5,939 a $7,427 MXN

  • Plus 3 días: de $7,688 a $9,796 MXN

Todavía quedan boletos por abono o por día / FB: @ElectricDaisyCarnivalMexico

Horarios por escenario: empieza a planear tu estrategia

Para esta edición se contará con 9 escenarios, donde se repartirá el talento nacional e internacional en distintos géneros y estilos electrónicos.

Con los horarios ya distribuidos por escenario, lo mejor es comenzar a planear tu itinerario desde ahora:

  • ✔️ Checar qué DJs se empalman

  • ✔️ Definir tus imperdibles

  • ✔️ Calcular tiempos de traslado entre stages

  • ✔️ Ubicar zonas de descanso y puntos de hidratación

Porque en el EDC no solo se baila… también se sobrevive… Pero mejor checa aquí los horarios oficiales 

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Música
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
15:55 Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
15:52 LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
15:51 CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
15:47 Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
15:41 Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
15:32 Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil
15:23 Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
15:20 Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
14:57 Galatasaray sorprende a la Juventus y se enfila a Octavos de Champions
14:48 ¡No le pierden! Cruz Azul sube el precio de los boletos para el partido contra Chivas en el Clausura 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
Futbol
17/02/2026
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
Futbol Nacional
17/02/2026
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Futbol Internacional
17/02/2026
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
17/02/2026
Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Contra
17/02/2026
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Futbol Internacional
17/02/2026
Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil