EDC México 2026: Tenemos los horarios de tooodos los escenarios… ¡Chécalos aquí!
Es momento de organizarte para ver la mayor cantidad de Djs en los tres días del carnaval más grande de la CDMX. El EDC México 2026 promete subir el volumen (y la vara) como nunca antes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La edición de este año del Electric Daisy Carnival México apunta a ser histórica. Con un cartel que mezcla talento nacional e internacional y una producción que cada año se supera, el festival de música electrónica más importante del país ya es este fin de semana.
Prácticamente ya está todo listo para la fiesta y ya se conoce la distribución de escenarios y el talento que hará vibrar a miles de asistentes durante tres días de beats, luces neón y energía pura.
¿Cuándo, dónde y a qué hora será el EDC México 2026?
La cita será el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
Viernes: Puertas abiertas a las 16:00 horas
Sábado y domingo: Acceso desde las 15:00 horas
Los tres días: El último show termina a las 02:00 horas
Prepárate para jornadas maratónicas de música, outfits fluorescentes y kilómetros caminados entre escenarios.
¿Cuánto cuestan los boletos para el EDC México 2026?
Desde el 06 de noviembre, los boletos estuvieron disponibles en Ticketmaster (más cargos por servicio) y actualmente se encuentran en la tercera fase.
Abonos por día:
General: de $1,599 a $2,343 MXN
Comfort Pass: de $2,095 a $3,447 MXN
Plus: de $2,591 a $4,191 MXN
Abonos 3 días:
General 3 días: de $4,191 a $5,456 MXN
Comfort Pass 3 días: de $5,939 a $7,427 MXN
Plus 3 días: de $7,688 a $9,796 MXN
Horarios por escenario: empieza a planear tu estrategia
Para esta edición se contará con 9 escenarios, donde se repartirá el talento nacional e internacional en distintos géneros y estilos electrónicos.
Con los horarios ya distribuidos por escenario, lo mejor es comenzar a planear tu itinerario desde ahora:
✔️ Checar qué DJs se empalman
✔️ Definir tus imperdibles
✔️ Calcular tiempos de traslado entre stages
✔️ Ubicar zonas de descanso y puntos de hidratación
Porque en el EDC no solo se baila… también se sobrevive… Pero mejor checa aquí los horarios oficiales