Así puedes recuperar tu cartilla de vacunación del IMSS

El brote de sarampión en México encendió las alertas sanitarias y educativas en varias entidades del país. Chihuahua y Jalisco son, hasta ahora, los estados más afectados, lo que ha derivado en suspensión de clases, uso obligatorio de cubrebocas y nuevas disposiciones para el próximo ciclo escolar.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chihuahua determinó que la cartilla de vacunación será requisito obligatorio para realizar la inscripción a primaria en el ciclo escolar 2026-2027.

Pero ¿qué pasa si la perdiste? El IMSS tiene la solución.

En algunos estados ya será requisito obligatorio presentar la cartilla de vacunación / FREEPIK

¿La perdiste? Así puedes reimprimir la cartilla de vacunación del IMSS

La cartilla de vacunación es uno de los documentos que más suelen extraviarse. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite reimprimirla de manera sencilla a través de su portal digital.

Para realizar la reimpresión de tu cartilla de vacunación IMSS simplemente sigue estos sencillos pasos:

Entra a la sección "Reimpresión de Cartilla" en el portal de Servicios Digitales del IMSS

Captura tu CURP y NSS vigente

Registra un correo electrónico para recibir el documento

El sistema generará un PDF de la carátula oficial que puedes imprimir en papel bond

Con la carátula impresa, acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) para que la sellen y te entreguen el nuevo cuadernillo físico

Si no conoces tu CURP o NSS, puedes recuperarlos en el apartado de "Datos Personales" en la misma plataforma.

Este trámite puede ser clave para evitar contratiempos en las próximas inscripciones escolares.

La cartilla de vacunación se puede reponer con unos simples pasos / Redes Sociales

Chihuahua hará obligatoria la cartilla para inscripciones

En entrevista, el subsecretario de Educación Básica de Chihuahua, Lorenzo Arturo Parga Amado, confirmó que la cartilla será indispensable para inscribir a los alumnos en educación básica.

Padres y madres de familia deberán presentar la cartilla de vacunación de sus hijos, al día, para poder realizar las inscripciones SEP que se llevarán a cabo en el mes de julio de 2026.

La medida aplicará para kínder, primaria y secundaria en toda la entidad.

Jalisco, hasta el momento es el estado con mayor casos de contagios de sarampión / FREEPIK

Jalisco, el estado más afectado por el brote

Actualmente, Jalisco es el estado con mayor número de casos acumulados. Al corte del 10 de febrero, la Secretaría de Salud estatal reportó 2,193 casos de sarampión, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

Los municipios más afectados son:

San Pedro Tlaquepaque con 531

Tonalá con 387

Guadalajara con 283

Zapopan con 243

El Salto con 175

Arandas con 156

Tlajomulco de Zúñiga 144