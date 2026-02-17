Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Así puedes recuperar tu cartilla de vacunación del IMSS

En los Servicios Digitales del IMSS podrás solicitar la reimpresión / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:01 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El brote de sarampión en México obliga a reforzar medidas: en Chihuahua pedirán el documento como requisito de inscripción

El brote de sarampión en México encendió las alertas sanitarias y educativas en varias entidades del país. Chihuahua y Jalisco son, hasta ahora, los estados más afectados, lo que ha derivado en suspensión de clases, uso obligatorio de cubrebocas y nuevas disposiciones para el próximo ciclo escolar.

Ante este panorama, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chihuahua determinó que la cartilla de vacunación será requisito obligatorio para realizar la inscripción a primaria en el ciclo escolar 2026-2027.

Pero ¿qué pasa si la perdiste? El IMSS tiene la solución.

En algunos estados ya será requisito obligatorio presentar la cartilla de vacunación / FREEPIK

¿La perdiste? Así puedes reimprimir la cartilla de vacunación del IMSS

La cartilla de vacunación es uno de los documentos que más suelen extraviarse. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite reimprimirla de manera sencilla a través de su portal digital.

Para realizar la reimpresión de tu cartilla de vacunación IMSS simplemente sigue estos sencillos pasos:

  • Entra a la sección "Reimpresión de Cartilla" en el portal de Servicios Digitales del IMSS

  • Captura tu CURP y NSS vigente

  • Registra un correo electrónico para recibir el documento

  • El sistema generará un PDF de la carátula oficial que puedes imprimir en papel bond

  • Con la carátula impresa, acude a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) para que la sellen y te entreguen el nuevo cuadernillo físico

  • Si no conoces tu CURP o NSS, puedes recuperarlos en el apartado de "Datos Personales" en la misma plataforma.

Este trámite puede ser clave para evitar contratiempos en las próximas inscripciones escolares.

La cartilla de vacunación se puede reponer con unos simples pasos / Redes Sociales

Chihuahua hará obligatoria la cartilla para inscripciones

En entrevista, el subsecretario de Educación Básica de Chihuahua, Lorenzo Arturo Parga Amado, confirmó que la cartilla será indispensable para inscribir a los alumnos en educación básica.

Padres y madres de familia deberán presentar la cartilla de vacunación de sus hijos, al día, para poder realizar las inscripciones SEP que se llevarán a cabo en el mes de julio de 2026.

La medida aplicará para kínder, primaria y secundaria en toda la entidad.

Jalisco, hasta el momento es el estado con mayor casos de contagios de sarampión / FREEPIK

Jalisco, el estado más afectado por el brote

Actualmente, Jalisco es el estado con mayor número de casos acumulados. Al corte del 10 de febrero, la Secretaría de Salud estatal reportó 2,193 casos de sarampión, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara.

Los municipios más afectados son:

  • San Pedro Tlaquepaque con 531

  • Tonalá con 387

  • Guadalajara con 283

  • Zapopan con 243

  • El Salto con 175

  • Arandas con 156

  • Tlajomulco de Zúñiga 144

De acuerdo con la SEP estatal, existen 56 escuelas afectadas con al menos un caso confirmado. En seis planteles se suspendieron turnos completos y los alumnos tomarán clases virtuales. Además, se implementó el uso obligatorio de cubrebocas.

Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
19:28 ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
19:16 Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
18:59 Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
18:42 Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
18:42 Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"
18:37 Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
18:19 ¿Monedas falsas de 10 pesos? Te decimos cómo identificarlas y qué hacer con ellas
18:16 ¡Ya hace calor! Pronostican semana con altas temperaturas en CDMX y Edomex
17:41 Ezequiel Becerril vence al temido Estrecho de Cook y suma su quinto mar rumbo al reto mundial
17:41 RÜFÜS DU SOL en México 2026: fecha, lugar y cómo comprar boletos oficiales
Tendencia
1
Futbol Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
2
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
3
Contra Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
4
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
5
Futbol Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
6
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
Te recomendamos
¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
Empelotados
17/02/2026
¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
Contra
17/02/2026
Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
Contra
17/02/2026
Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
Contra
17/02/2026
Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"
Futbol
17/02/2026
Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"
Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
Futbol Nacional
17/02/2026
Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial