Demon Slayer en concierto: Anuncian nuevas fechas, sedes y precios

El fenómeno mundial “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” llegará a México con un espectáculo sinfónico oficial que se presentará el 24 de febrero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el 1 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara. El proyecto, desarrollado directamente desde Japón, promete una experiencia inmersiva que combinará música en vivo con proyecciones del anime en alta resolución.

A más de siete años de su estreno, la franquicia busca expandir su presencia más allá de la pantalla con un formato que no es simplemente un concierto, sino un montaje con licencia oficial de Aniplex, la productora detrás de la serie. Durante una conferencia de prensa, los organizadores subrayaron que se trata de una producción avalada desde Japón y no de una adaptación local.

El concierto sinfónico de Demon Slayer se presentará el 24 de febrero en el Auditorio Nacional./ RS

Producción oficial y experiencia inmersiva

El espectáculo recorrerá el primer arco narrativo de la historia, siguiendo el viaje de Tanjiro Kamado desde la tragedia inicial hasta su consolidación como cazador de demonios. Mientras la orquesta interpreta la banda sonora en vivo, el público podrá ver escenas emblemáticas del anime proyectadas en alta definición.

La música ha sido uno de los elementos clave en el éxito global de la franquicia. En México, la serie ha demostrado una fuerte base de seguidores, respaldada por el desempeño en taquilla de sus producciones cinematográficas. Según los organizadores, desde Japón reconocen al público mexicano como uno de los más receptivos al anime en América Latina.

El director musical del concierto fue designado directamente por Aniplex y participó en el desarrollo de los arreglos originales, un requisito para otorgar la licencia oficial del espectáculo. Esto garantiza que la experiencia mantenga fidelidad con la obra original.

Guadalajara recibirá el espectáculo el 1 de marzo en el Auditorio Telmex./ RS

Orquestas, boletos y detalles

En la Ciudad de México, el concierto será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Minería, mientras que en Guadalajara estará a cargo de la Orquesta de Solistas de América. Además, el montaje incluirá instrumentos tradicionales japoneses como las flautas shakuhachi y shinobue, interpretadas por un músico especializado en estas técnicas.

El evento en Guadalajara está programado para las 18:30 horas. Los boletos estarán disponibles desde aproximadamente 200 pesos en modalidad 2x1 obligatoria, y se anunció que habrá mercancía oficial traída directamente de Japón.

La producción cuenta con licencia oficial de Aniplex, directamente desde Japón./ RS