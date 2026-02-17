Ezequiel Becerril vence al temido Estrecho de Cook y suma su quinto mar rumbo al reto mundial

El nadador mexicano de aguas abiertas Ezequiel Becerril escribió un nuevo capítulo en su carrera deportiva al conquistar el Estrecho de Cook, uno de los cruces marítimos más desafiantes del planeta. Con esta hazaña, suma su quinto mar dentro del prestigioso Reto de los 7 Mares, una de las metas más ambiciosas en la natación de resistencia.

El atleta completó la distancia oficial de 23 kilómetros en 8 horas y 28 minutos, tras lanzarse al agua a las 6:24 de la mañana desde la Isla Sur de Nueva Zelanda con destino a la Isla Norte. Su llegada se registró a las 2:52 de la tarde, en medio de condiciones que pusieron a prueba su fortaleza física y mental.

Durante el recorrido enfrentó oleaje intenso, fuertes ráfagas de viento y temperaturas que oscilaron entre los 14.5 y 17 grados centígrados, un rango que eleva considerablemente el riesgo de hipotermia. Aun así, mantuvo un ritmo constante que le permitió cumplir el objetivo y consolidarse dentro de la élite internacional de la especialidad.

Becerril despidiéndose antes de comenzar con el recorrido | ESPECIAL

Un cruce extremo que exige resistencia total

El Estrecho de Cook conecta el Mar de Tasmania con el Océano Pacífico Sur y separa la Isla Norte de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Es reconocido mundialmente por sus corrientes impredecibles, cambios bruscos de dirección y condiciones climáticas habitualmente tormentosas, factores que lo colocan entre las aguas más peligrosas para la natación en mar abierto.

Los caudales pueden modificarse en cuestión de minutos debido a las mareas, mientras que los vientos predominantes incrementan la dificultad técnica del nado. Además, se trata de una zona con abundante vida marina y temperaturas frías casi permanentes, lo que convierte cada intento en un desafío de supervivencia y estrategia.

Becerril realizó el cruce en solitario, acompañado por una embarcación piloteada por el capitán Grant Orchard, de la New Zealand Open Water Swimming Association, organismo encargado de regular y validar la prueba. A bordo viajaron un observador oficial, su entrenadora Nora Toledano al frente del equipo técnico, el doctor Ursus González, así como su padre y su hermano, quienes fueron testigos directos del logro.

Ezequiel estuvo acompañado por algunos de sus familiares | ESPECIAL

Resiliencia: la clave detrás del quinto mar

La conquista no llegó en el primer intento. Una semana antes, el nadador permaneció 10 horas con 37 minutos en el agua, pero las corrientes lo desviaron progresivamente de la ruta hasta hacer imposible alcanzar el punto de llegada. Ante el riesgo, su equipo tomó la decisión de suspender la prueba.

Lejos de significar una derrota, ese episodio se convirtió en aprendizaje. Con análisis estratégico, ajustes en la planificación y el respaldo de su entrenadora y su familia, Becerril volvió al mar apenas siete días después. El resultado fue contundente: logró completar el cruce y demostrar que la resiliencia también forma parte del triunfo.

Con esta hazaña, el hidalguense, quien ya cruzó el Estrecho de Gibraltar, el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina y el Canal de Kaiwi, además de completar la vuelta a Manhattan, se acerca a la culminación del Reto de los 7 Mares, consolidando una trayectoria que combina disciplina, estrategia y una determinación inquebrantable frente a los mares más exigentes del mundo.