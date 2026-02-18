Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina

La edición 38 de los Premios Lo Nuestro 2026, una de las ceremonias más importantes de la música latina, está por celebrarse y ya hay confirmación oficial sobre cuándo y cómo podrás verla en vivo desde México y el resto de América. Esta premiación reconoce lo más destacado de géneros como el urbano, regional mexicano, pop y tropical, y temporada tras temporada genera expectativa por sus presentaciones y galardonados.

La 38 edición de Premios Lo Nuestro se llevará a cabo el jueves 19 de febrero. / RS

¿Cuándo y a qué hora ver los Premios Lo Nuestro 2026?

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2026 está programada para el jueves 19 de febrero de 2026, con inicio de transmisión oficial a las 7:00 p.m. (hora local). Antes de ese momento, suele haber cobertura de la alfombra roja y llegada de artistas.

Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026. / Univision

¿Dónde ver lo Premios Lo Nuestro 2026 en vivo?

Para quienes quieran seguir la premiación en tiempo real, hay varias opciones oficiales: Televisión abierta: en Canal 5 en México, con señal gratuita para el público.

Plataforma de streaming: ViX ofrecerá la transmisión en vivo desde dispositivos como celular, computadora o tablet, tanto en México como en otros países de Latinoamérica o Estados Unidos.

Cobertura internacional: en algunos territorios la gala también forma parte de la programación de cadenas como Univisión, UNIMÁS y Galavisión.

La plataforma de VIX transmitirá la ceremonia. | ESPECIAL

Artistas nominados y expectativa de la gala

Los Premios Lo Nuestro no solo celebran a los máximos exponentes de la música latina del último año, sino que también integran la participación del público como votantes en varias categorías, lo que hace de la gala un reflejo de las preferencias de los fans. En esta edición, figuras como Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro figuran entre los artistas con mayores nominaciones, lo que ha generado expectativa previa a la entrega.