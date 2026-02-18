Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos

El Metro de la Ciudad de México ya no mueve lo mismo que antes. Desde la pandemia de covid-19, el Sistema de Transporte Colectivo ha perdido 20 por ciento de su demanda diaria, al pasar de 5 millones a 4 millones de usuarios, y una de las principales razones sería el boom de las motocicletas.

Así lo advirtió Jesús Padilla Zenteno, director general del Grupo CISA, durante el Foro Latinoamericano de Autoridades de Movilidad, donde explicó que el cambio en los patrones de traslado y el crecimiento de nuevas opciones de transporte han modificado la forma en que se mueven los capitalinos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, actualmente circulan 800 mil motocicletas en la ciudad, una cifra que refleja el giro que muchos usuarios han dado frente a un sistema que aún no recupera sus niveles previos a la emergencia sanitaria.

Los usuarios del Metro se han reducido a un millón desde el año pasado / FB: @MetroCDMX

¿La gente no confía en el transporte público?

Padilla explicó que esta baja en pasajeros refleja una realidad compleja: la falta de integralidad y de incentivos adecuados en el transporte público ha empujado a miles de personas hacia modalidades menos reguladas.

Además, recordó que el transporte público es más que un servicio: es parte de la identidad urbana.

Destacó que el transporte es el rostro de cualquier capital y un activo estratégico que fortalece uno de los principales mecanismos de democratización urbana: la posibilidad de que cualquier persona pueda subirse y desplazarse en condiciones dignas.

El uso más frecuente en moto ha hecho que la gente ya no use el transporte público / Redes Sociales

CDMX, rezagada en movilidad sostenible

Durante el mismo foro, Wilma Parra, especialista en movilidad, señaló que la capital del país presenta rezagos importantes en políticas públicas que favorezcan la movilidad sostenible.

Indicó que existe una falta de armonización entre la legislación local y el marco jurídico federal, lo que complica avanzar en estrategias más eficientes.

A ello se suma que el presupuesto destinado a obra pública no favorece el impulso al peatón, la bicicleta ni al fortalecimiento del transporte público digno. Una muestra de ello, apuntó, son los vehículos estacionados sobre las banquetas, que obligan a los peatones a bajar al arroyo vehicular.

El crecimiento de motos en la CDMX se puede ver todos los días en las calles / Redes Sociales

En esa misma línea, Víctor Alvarado fue contundente al señalar que las ciudades han sido diseñadas alrededor del automóvil y no de las personas.

“Los ciclistas no invaden, sino que sobreviven en un entorno que no les garantiza condiciones seguras”.

¿Cambio definitivo en la forma de moverse?

El dato es claro: el Metro ya no transporta a 5 millones diarios. El crecimiento de las motos, el cambio en hábitos laborales y la falta de incentivos al transporte público están redefiniendo la movilidad en la capital.

El reto, según los especialistas, será recuperar la confianza, modernizar el sistema y apostar por una ciudad donde moverse no sea un riesgo ni un privilegio.