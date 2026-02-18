Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Se jugará en el Estadio Banorte! La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal

Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 21:11 - 17 febrero 2026
Pese a los retrasos en la remodelación del Coloso de Santa Úrsulsa, la FMF confía en que estará listo para recibir a la Portugal de Cristiano Ronaldo

La Selección Mexicana jugará en el renovado Estadio Azteca sí o sí. No hay plan alternativo. Así lo dejó claro Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, al hablar sobre los avances en la remodelación del inmueble rumbo a la Copa del Mundial 2026.

Estadio Banorte en remodelación | MEXSPORT

ESTADIO BANORTE ESTARÁ LISTO

“El seguimiento nos indica que sí va a estar bien, en esa fecha estará, la tribuna y los espacios para el partido están listos, vamos a jugar, no hay plan B, no estamos viendo ningún escenario”, afirmó.

El duelo ante el combinado lusitano marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula, que permanece cerrado por las obras de modernización.

Ivar Sisniega | GINA SÁNCHEZ

ACEPTAN RETRASOS, PERO HAY OPTIMISMO

Sisniega reconoció que todo proyecto de construcción implica ciertos riesgos, pero aseguró que el panorama es alentador.

“En cualquier proyecto de construcción existen riesgos pero hoy sentimos que es un riesgo controlado, tenemos las garantías de la misma gente que está manejando y supervisando la obra que estará listo el estadio, el primero para el 28 de marzo. No hay ninguna duda para la Copa del Mundo. Nosotros no lo dudamos, ni la FIFA duda que estará listo”, dijo.

Además, explicó que el inmueble quedará bajo control de la FIFA a partir de los primeros días de mayo, como parte de la organización del Mundial 2026. Ante ello, Toluca y Puebla se perfilan como sedes para los partidos que México dispute en territorio nacional durante ese periodo.

El Estadio Banorte se encuentra en remodelación | MexSport

Así, la Se jugará en el Estadio Banorte. La Selección Mexicana no tiene ‘plan B’ para el juego contra Portugal apunta a estrenar el nuevo rostro del Coloso de Santa Úrsula frente a Portugal en un partido que no solo significará su regreso a casa, sino también el arranque simbólico del camino mundialista en el estadio más emblemático del futbol nacional.

