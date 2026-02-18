Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Rusia y Bielorrusia, de nuevo bajo sus propias banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno 2026

Rusia y Bielorrusia regresan a la competencia | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 22:47 - 17 febrero 2026
El regreso de estas dos naciones ha traído cambios de cara a la competencia

Seis atletas rusos y cuatro bielorrusos competirán bajo sus banderas nacionales en la próxima edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo en Milán-Cortina.

La decisión llega después de que, en septiembre, el Comité Paralímpico Internacional (CPI) levantara la suspensión impuesta a ambos países. Rusia y Bielorrusia fueron excluidas de las competiciones paralímpicas en 2022, en el contexto de la invasión de Ucrania, y desde 2023 se les permitió participar solo bajo estatus neutral.

El logo de los juegos ya se puede apreciar en Milano | AP

Decisión confirmada tras el recurso ante el TAS

La situación se complicó cuando las federaciones internacionales responsables de los deportes del programa paralímpico de invierno optaron por mantener las prohibiciones.

En diciembre, sin embargo, Rusia y Bielorrusia ganaron el recurso contra la Fédération Internationale de Ski (FIS) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), lo que permitió a sus atletas competir y acumular puntos en las clasificaciones internacionales.

El CPI confirmó que las 10 plazas se otorgaron mediante invitaciones especiales bipartitas, un mecanismo destinado a atletas de élite que no pudieron clasificarse por los métodos habituales debido a «circunstancias extraordinarias», según informa la BBC.

El inicio de los Paralímpicos está muy cerca | AP

Reparto de plazas

Según el comunicado del Comité Paralímpico Internacional, Rusia ha recibido 6 plazas:

  • 2 en esquí alpino (1 masculino, 1 femenino)

  • 2 en esquí de fondo (1 masculino, 1 femenino)

  • 2 en snowboard (ambas masculinas)

Bielorrusia ha recibido 4 plazas, todas en esquí de fondo (1 masculino, 3 femeninas). Entre los atletas rusos anunciados por la agencia TASS se encuentran Aleksey Bugaev, triple campeón paralímpico de esquí alpino, y los fondistas Ivan Golubkov y Anastasiia Bagiian, ambos medallistas en Campeonatos Mundiales.

Para Rusia, será la primera participación en los Juegos Paralímpicos bajo su propia bandera desde 2014, en la edición de Sochi, un período marcado posteriormente por sanciones relacionadas con el programa de dopaje respaldado por el estado y, más recientemente, por las consecuencias geopolíticas de la guerra en Ucrania.

Tina y Milo, mascotas de los juegos | AP
