Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
La preparación final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026 ha tomado forma definitiva. Aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) solo ha oficializado una sede hasta el momento, RÉCORD ha podido confirmar los escenarios donde el Tri se despedirá de su afición antes del debut mundialista.
PUEBLA Y TOLUCA SERÁN CASA DEL TRI
Los estadios Nemesio Diez y Cuauhtémoc, ambos con historia en dos ediciones de la Copa del Mundo, serán los encargados de albergar los últimos ensayos del conjunto nacional.
De acuerdo con la información revelada por 'Chato' Ibarrarán en Los Informantes de RÉCORD+, la Selección Mexicana cerrará de manera definitiva su preparación para la Copa del Mundo en la cancha del Estadio Nemesio Diez.
Por otro lado, RÉCORD pudo saber por fuentes cercanas a la FM que el Tri también volverá a pisar la cancha del Estadio Cuauhtémoc, esto para el duelo ante Ghana, el cual está pactado a disputarse el 22 de mayo.
ÚLTIMOS PARTIDOS DEL TRI ANTES DEL MUNDIAL
Con esta información, así quedaría el calendario final de la Selección Mexicana previo al arranque del Mundial:
MÉXICO VS GANA
Fecha: Viernes 22 de mayo
Sede: Estadio Cuauhtémoc (Puebla)
MÉXICO VS AUSTRALIA
Fecha: Viernes 22 de mayo
Sede: Estadio Cuauhtémoc (Puebla)
MÉXICO VS SERBIA
Fecha: Jueves 4 de junio
Sede: Estadio Nemesio Diez (Toluca)
SE ESPERA ANUNCIO OFICIAL
Se espera que la FMF haga el anuncio formal de estas sedes en los próximos días para dar inicio a la venta de boletos. Con esto, la Selección Mexicana cerrará filas para encarar el reto mundialista en casa, apostando por plazas con tradición futbolística para su puesta a punto final.
