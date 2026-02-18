Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial

La preparación final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026 ha tomado forma definitiva. Aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) solo ha oficializado una sede hasta el momento, RÉCORD ha podido confirmar los escenarios donde el Tri se despedirá de su afición antes del debut mundialista.

Selección Mexicana en partido amistoso vs Bolivia| MEXSPORT

PUEBLA Y TOLUCA SERÁN CASA DEL TRI

Los estadios Nemesio Diez y Cuauhtémoc, ambos con historia en dos ediciones de la Copa del Mundo, serán los encargados de albergar los últimos ensayos del conjunto nacional.

De acuerdo con la información revelada por 'Chato' Ibarrarán en Los Informantes de RÉCORD+, la Selección Mexicana cerrará de manera definitiva su preparación para la Copa del Mundo en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Por otro lado, RÉCORD pudo saber por fuentes cercanas a la FM que el Tri también volverá a pisar la cancha del Estadio Cuauhtémoc, esto para el duelo ante Ghana, el cual está pactado a disputarse el 22 de mayo.

FMF hace anuncio del Tri | IMAGO7

ÚLTIMOS PARTIDOS DEL TRI ANTES DEL MUNDIAL

Con esta información, así quedaría el calendario final de la Selección Mexicana previo al arranque del Mundial:

MÉXICO VS GANA Fecha: Viernes 22 de mayo Sede: Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

MÉXICO VS AUSTRALIA Fecha: Viernes 22 de mayo Sede: Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

MÉXICO VS SERBIA Fecha: Jueves 4 de junio Sede: Estadio Nemesio Diez (Toluca)



Nemesio Diez, casa del Toluca | IMAGO7

SE ESPERA ANUNCIO OFICIAL