Futbol

¡Siguen los rechazos! Carlos Hermosillo se muestra en contra de naturalizados en la Selección Mexicana

Carlos Hermosillo rechazó a los naturalizados en el Tricolor | IMAGO7
Aixa Salinas Castillo 14:32 - 17 febrero 2026
Históricos exjugadores de la Selección Mexicana hablaron de la actualidad del equipo

Durante la presentación de las nuevas playeras de tres leyendas del futbol mexicano: Carlos Hermosillo, Alberto García Aspe y Luis García Postigo, se abrió el debate rumbo al Mundial de 2026. Durante el evento, los exseleccionados hablaron sobre la convocatoria de delanteros, el papel de los jugadores naturalizados, el trabajo en fuerzas básicas y la importancia de la afición jugando en casa.

La gran polémica llegó al hablar con respecto a los jugadores naturalizados, especialmente porque Javier Aguirre apunta a llevar a al menos tres jugadores no nacidos en México al Mundial de este verano. Entre ellos, Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Germán Berterame.

Germán Berterame apunta a ir a la Selección Mexicana | MEXSPORT

Hermosillo rechaza los naturalizados

Hermosillo fue contundente al rechazar la convocatoria de naturalizados y apostar por futbolistas nacidos en México. Dejó claro que su postura se inclina por delanteros formados en el país, mencionando nombres como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y el joven apodado 'La Hormiga'. "Yo me quedaría con los delanteros nacidos en México", afirmó el exgoleador mexicano.

Además, el exfutbolista mexicano, insistió en que se ha descuidado el trabajo en fuerzas básicas y que el futbolista mexicano debe mostrar mayor carácter y determinación. “El jugador debe tener garra”, subrayó.

Carlos Hermosillo | MEXSPORT

Aspe apoya naturalizados pero condiciona su llamado

Por su parte, García Aspe reconoció que el historial de naturalizados no ha sido el mejor, aunque matizó que si realmente van a rendir, deben ser considerados. También señaló que el trabajo estructural no se ha realizado como debería en los últimos años.

En tanto, Luis García se mostró optimista respecto al arranque del Tri en el Mundial. Aseguró que México ganará su primer partido jugando en casa y que ese triunfo cambiará la mentalidad del grupo. Destacó la mística del Estadio Azteca, afirmando que tiene una energía especial capaz de modificar tendencias y que el debut podría resolverse por varios goles.

El trofeo de la Copa del Mundo | AP

Los tres coincidieron en que la afición será un factor determinante. Consideran que el entorno, la conexión con la tribuna y la localía pueden impulsar a una generación joven que tiene la oportunidad de consolidarse y trascender en 2026.

