Futbol Internacional

¿Cambio de sede? En Portugal hay dudas sobre si el Estadio Banorte estará listo para amistoso vs México

Cristiano Ronaldo y Portugal enfrentarán a México previo al Mundial 2026 | IMAGO 7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:08 - 16 febrero 2026
Medios portugueses señalan que "hay temor" en la selección lusitana por los retrasos en el Estadio Azteca

A tan solo 42 días de la reapertura oficial del Estadio Banorte, la incertidumbre se ha apoderado de la Selección de Portugal, quienes tienen "temor" de un posible cambio de sede para su amistoso ante México e inclusive para la inauguración de la Copa del Mundo, esto debido a los retrasos en la remodelación del Azteca.

Estadio Banorte | IMAGO7

Lo que debería ser una cuenta regresiva para celebrar la modernización del "Coloso de Santa Úrsula" se ha transformado en un foco de preocupación para los lusos, quienes cuestionan si el recinto estará en condiciones óptimas para el duelo ante el Tri el próximo 28 de marzo.

PREOCUPACIÓN EN PORTUGAL

De acuerdo con información difundida por el diario A Bola, el cuerpo técnico y la directiva de la escuadra portuguesa mantienen serias dudas sobre el avance de la remodelación. El temor principal radica en que el estadio no cumpla con los estándares de seguridad y logística necesarios para un encuentro de esta magnitud en la fecha estipulada.

"Los retrasos en las obras del Estadio Azteca podrían llevar a la FIFA a cambiar partidos del propio Campeonato del Mundo, así como el amistoso Portugal ante México", señalaron medios portugueses.

AZCÁRRAGA ACEPTA RETRASOS

Ante el incremento de los rumores, Emilio Azcárraga reconoció abiertamente que los trabajos han enfrentado contratiempos. Aunque el directivo aseguró que la primera etapa de remodelación concluirá antes del 28 de marzo para recibir a la escuadra de Portugal, también fue enfático al aclarar que el proyecto final no quedará finalizado sino hasta después de la Copa del Mundo.

"Hay muchas cosas que por la complejidad de la obra no se pueden hacer, por eso es que se van a terminar después"
Estadio Banorte | MEXSPORT

NO HAY INFORME DE FIFA

Pese al eco que han generado las críticas internacionales. el encuentro de preparación México vs. Portugal sigue programado para finales de marzo sin cambios de sede anunciados y por consecuencia, el duelo entre México y Sudáfrica, partido inaugural del Mundial 2026, se mantiene firme en el calendario del inmueble.

El tiempo juega en contra de la administración del estadio. Mientras los obreros trabajan a marchas forzadas, en Portugal se mantienen expectantes, esperando que el mítico recinto mexicano esté a la altura de las circunstancias y no obligue a una reubicación de última hora que altere los planes de preparación de cara a la justa mundialista.

Estadio Azteca | IMAGO7&amp;nbsp;
