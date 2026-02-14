¿Se pierde el Mundial? Edson Álvarez se someterá a cirugía según reportes

Una vez más la Selección Mexicana enciende las alarmas ante un problema fuera de sus manos. Edson Álvarez, capitán tricolor y jugador del Fenerbahce de Turquía, estuvo fuera de la convocatoria del equipo de la Superliga para el juego ante el Trabzonspor, debido a problemas físicos.

Edson Álvarez en acción | AP

¿Qué le pasó a Edson?

El mediocampista mexicano se perdió su segunda convocatoria de manera consecutiva con el Fenerbahce, sin embargo, la situación puede ser más delicada de lo imaginado y el jugador podría llegar hasta la sala de cirugías.

West Ham y Edson Álvarez caen 2-0 en casa ante Crystal Palace | AP

Con información de medios turcos, Álvarez se encuentra con mucho dolor debido a una lesión previa, la cual lleva arrastrando desde hace un par de semanas y que podría poner en riesgo su participación en la Copa del Mundo.

El periodista, Ersin Düzen, declaró que la información no ha sido confirmada ni desmentida por lo que por ahora todo son rumores y se tendrá que esperar a que el club o el futbolista emitan un comunicado para hacer oficial toda la información al respecto.

Edson Álvarez terminó el partido en el TSM ‘enfurecido’ | IMAGO7

Irregularidades en la carrera del mexicano

Desde su salida del Ajax de la Eredivisie, el futbolista mexicano no ha encontrado regularidad en los clubes por lo que ha pasado. Desde su paso en el West Ham United de la Premier League, hasta su reciente llegada a Turquía, sus minutos se han visto afectados.

Las cosas empeoraron cuando Edson sufrió una lesión en el tobillo, la cual mermó aún más su participación. La última vez que el ‘Machín’ consiguió sumar minutos con el club turco fue en el duelo de la Super Liga ante el Kocaelispor.

Por su parte, la última participación con el equipo dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre fue el 6 de julio de 2025, cuando el Machín disputó la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, juego que terminó 2-1 a favor del equipo mexicano