Futbol

Atlas lanza jersey conmemorativo previo a duelo ante Pachuca

Nuevo jersey conmemorativo del Atlas en el CL2026 l X:AtlasFC
Ramiro Pérez Vásquez 16:30 - 14 febrero 2026
La indumentaria celebra los 484 aniversario de Guadalajara

Atlas presentó un jersey conmemorativo previo a su enfrentamiento ante el Pachuca, en el marco del 484 aniversario de la fundación de Guadalajara. La indumentaria, que será utilizada de manera especial en este compromiso, rinde homenaje a la ciudad que vio nacer a la institución rojinegra y refuerza el vínculo histórico entre el club y la Perla Tapatía.

La camiseta mantiene la esencia tradicional de los colores rojo y negro que identifican al Atlas, pero resalta en blanco en todo la indumentaria . El elemento más significativo es un parche conmemorativo colocado en el pecho, el cual celebra los 484 años de la fundación de Guadalajara, resaltando el orgullo y sentido de pertenencia que caracteriza a la afición atlista.

El parche incluye elementos gráficos representativos del equipo. Con este gesto, el club no solo conmemora una fecha importante, sino que también reconoce el papel que Guadalajara ha desempeñado en su identidad deportiva y social desde su fundación en 1916.

Camiseta del Atlas por aniversario de la ciudad de Guadalajara l X:AtlasFC

Atlas visita al Pachuca 

El lanzamiento llega en un momento clave del torneo, justo antes de un duelo exigente frente a Pachuca. Más allá del aspecto competitivo, el encuentro servirá como escenario ideal para que el Atlas luzca una camiseta cargada de simbolismo y tradición ante su gente.

Atlas le empató en el último minuto a los Pumas de Efraín Juárez | MEXSPORT

Los Rojinegros se miden a los Tuzos del Pachuca correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 en busca de su cuarto triunfo en el torneo y hasta el momento se encuentran en el sexto peldaño con 10 unidades.

Cabe recordar que Guadalajara fue fundada el 14 de febrero de 1542, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes de México tanto en lo cultural como en lo económico. El aniversario 484 representa una oportunidad especial para celebrar su legado y proyectar su identidad hacia nuevas generaciones.

Manuel Capasso con el Atlas l IMAGO7

¿Un significado especial? 

Para los jugadores, vestir este jersey conmemorativo implica asumir la responsabilidad de representar no solo a un club histórico, sino también a toda una ciudad. La camiseta se convierte así en un puente entre el pasado y el presente, recordando los valores que han distinguido al Atlas a lo largo de más de un siglo.

Con este lanzamiento, el Atlas reafirma su compromiso con Guadalajara y su gente, demostrando que el futbol también puede ser un vehículo de memoria y orgullo colectivo. En la cancha, ante Pachuca, la celebración del aniversario tapatío tendrá un matiz especial que trascenderá el resultado deportivo.

