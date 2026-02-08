Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Atlas refuerza su delantera con la llegada de Agustín Rodríguez

Agustín Rodríguez, nuevo jugador de Atlas | X: @JuventudUy
Alfredo Olivarez Ramírez 12:32 - 08 febrero 2026
Los rojinegros intentarán llenar el hueco que dejo Durdevic tras su salida a Monterrey

El delantero uruguayo Agustín Rodríguez es el refuerzo elegido por Atlas para fortalecer su frente de ataque en la presente temporada. El atacante, de 27 años, llega procedente de CA Juventud de Uruguay para ocupar el lugar que dejó Uros Durdevic.

Escudo de Atlas | IMAGO7

La mañana de este domingo, Rodríguez arribó a Guadalajara para realizar los exámenes médicos correspondientes y, posteriormente, ser presentado de manera oficial. El club deberá cerrar su registro antes de este lunes, fecha en la que finaliza el periodo de inscripciones. Su incorporación se da a préstamo por un año, con opción a compra.

¿QUIÉN ES AGUSTÍN RODRÍGUEZ?

Rodríguez se desempeña como delantero centro, mide 1.84 metros y destaca por su fortaleza física dentro del área, buen juego aéreo y capacidad para definir, cualidades que encajan con el perfil solicitado por el estratega Diego Cocca para el ataque rojinegro.

A lo largo de su carrera profesional, el uruguayo ha disputado 158 partidos oficiales, en los que registra 52 goles y 9 asistencias, números que respaldan su capacidad ofensiva.

Agustín Rodríguez, nuevo jugador de Atlas | X: @JuventudUy

Su etapa más productiva la vivió precisamente con Juventud, club en el que convirtió 24 goles en 51 encuentros, consolidándose como una de las principales referencias en el ataque. En la temporada 2025, firmó su mejor rendimiento al marcar 18 goles en 26 partidos, posicionándose como uno de los delanteros más eficaces del fútbol uruguayo.

Además de su paso por Juventud, Rodríguez cuenta con experiencia internacional tras militar en equipos como Boston River, Independiente Santa Fe de Colombia, Barcelona SC de Ecuador y Unión La Calera de Chile, un recorrido que le aporta un bagaje importante para su adaptación al fútbol mexicano.

REMPLAZO DE DURDEVIC

Con esta incorporación, Atlas apuesta por un delantero en plena madurez futbolística tras la salida de Uros Durdevic, quien fue fichado recientemente por Monterrey, con lo que el conjunto rojinegro prácticamente cierra su plantel para la presente campaña.

Durdevic es nuevo jugador de Rayados de Monterrey | MEXSPORT
