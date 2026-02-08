Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Diego Cocca sobre la actualidad de Atlas: “Es complicado hablar cuando no hay un futuro a largo plazo”

Diego Cocca como DT del Atlas l IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 23:35 - 07 febrero 2026
El estratega de los Rojinegros habló tras el empate ante Pumas

El director técnico de Atlas, Diego Cocca, se refirió al complejo momento que atraviesa la institución, marcado por la incertidumbre dirigencial ante la posible venta del club y la salida de Djuka, goleador histórico del equipo. Con un discurso sincero, el entrenador explicó su postura, asumió responsabilidades y remarcó su compromiso con el proyecto deportivo.

“Mirá, es complicado. Es complicado hablar con una dirigencia que tiene el club en venta, con un club en el que no hay un futuro a largo plazo. Y yo lo entiendo. Si viene una oferta por Djuka que desde lo económico sirve, es lógico aceptarla, aunque desde lo deportivo no lo sea. A mí me trajeron para mejorar al equipo, para hacerlo competitivo y para que el club se pueda vender mejor. Y, lógicamente, eso para mí es un compromiso con esta institución”, expresó Cocca.

Diego Cocca en la Liga MX| MEXSPORT

Espera una venta favorable

En ese sentido, el DT dejó en claro que, para lograr una venta favorable, el rendimiento deportivo es clave. “Yo les digo: ¿para qué me traen si lo van a vender? Si lo van a vender, necesitamos venderlo bien. Y para venderlo bien necesitamos un equipo competitivo. Tengo la oportunidad de ayudar a un club que me dio muchísimo, con el que tengo muchas historias, una enorme gratitud y, sobre todo, un vínculo muy fuerte con su gente”, reveló.

Atlas le empató en el último minuto a los Pumas de Efraín Juárez | MEXSPORT

Respecto al futuro del ataque rojinegro tras la salida de Djuka, Cocca fue claro y aseguró que cualquier refuerzo deberá adaptarse rápidamente a la exigencia del club. “Cuando la gente viene y se identifica, uno se siente feliz. Vendrá otro, quizá mañana; vendrá el ideal, el que se consiguió en pocos días. Vamos a trabajar con él y se va a encontrar con un gran ambiente, con un contexto que no le va a dejar otra opción que entregarse al máximo”, agregó.

Atlas le empató en el último minuto a los Pumas de Efraín Juárez | MEXSPORT

¿Porqué decidió continuar en Atlas?

Por último, el entrenador explicó por qué decidió continuar al frente del equipo pese a las dificultades, marcando diferencias con experiencias pasadas. “Hay muchas distancias y muchas diferencias. Yo estoy sentado acá por el amor que le tengo al club. No me voy a hacer la víctima, porque cobro y vivo de esto, pero sabían dónde me metía: el equipo estaba peleando los últimos puestos, el descenso, y no funcionaba bien”.

“Aun así, vine con el desafío de llevar a Atlas lo más alto que se pueda. Tengo un grupo de jugadores que lo entiende, lo valora y lo comparte. Por eso me siento en el lugar donde quiero estar. Voy a hacer todo lo posible para dejar al club en la mejor posición y ojalá que el futuro sea mejor”, concluyó

