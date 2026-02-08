Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU

El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Este evento, además del juego entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, incluirá una actuación musical con proyección de audiencia récord para un show latino en Estados Unidos.

La actuación del puertorriqueño llega en un momento de enorme popularidad global, tras haber sido el artista más escuchado en plataformas como Spotify y ganar el Grammy al Álbum del Año con “Debí Tirar Más Fotos”, un logro sin precedentes para un álbum en español.

Bad Bunny en la conferencia de prensa previo al Super Bowl LX | AP

¿Qué récord podría romper Bad Bunny?

Proyecciones de audiencia y antecedentes

Según cifras históricas, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020, encabezado por Shakira y Jennifer López, fue visto por hasta 103 millones de personas en Estados Unidos, convirtiéndose en el show latino más seguido hasta ahora.

Expertos en medición de audiencia estiman que la edición 2026 podría superar con amplitud esa cifra, impulsada por la popularidad del artista y la enorme proyección global del Super Bowl, que en eventos recientes ha superado los 127 millones de espectadores totales.

Impacto cultural y cifras de la música latina

Este posible récord no solo subraya la relevancia del show, sino también el crecimiento sostenido de la música latina en el mercado estadounidense, que ha registrado importantes aumentos en ingresos y consumo de streaming antes del evento.

La presencia de Bad Bunny en el escenario del medio tiempo también simboliza una mayor visibilidad para artistas latinos en eventos globales, algo que ha sido comentado tanto por seguidores como por analistas del sector cultural.

El show de medio tiempo del Super Bowl apunta a romper récords de audiencia en Estados Unidos./IG: @debitirarmasfotos

Más allá del espectáculo

Además de su papel en el Super Bowl, Bad Bunny ha marcado hitos en su carrera que respaldan esta expectativa de récord: fue nombrado por Billboard como el máximo artista latino del siglo XXI, y su música ha dominado repetidamente las listas de popularidad en Estados Unidos.

Este momento no solo representa un evento deportivo y musical, sino también un fenómeno cultural que pone en el centro de la atención mundial a un artista que ha roto barreras lingüísticas y culturales.

Bad Bunny se presentará en el medio del partido entre Seahawks y Pats | AP

Un show histórico en puertas

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl LX no solo promete ser uno de los momentos más comentados del evento, sino que tiene el potencial de redefinir los límites de la presencia latina en la televisión estadounidense, estableciendo un nuevo estándar de audiencia para shows de medio tiempo.

Bad Bunny ha marcado un precedente como uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad./ AP

SIGUE LA NFL EN DAZN