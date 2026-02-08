Hans Dieter-Flick sobre Lamine Yamal: "Hay que gestionar sus minutos"

Este sábado, en el Camp Nou, el FC Barcelona venció al Mallorca para mantenerse en lo más alto de LaLiga, separandose a cuatro puntos del Real Madrid.

Después del encuentro, donde Lamine Yamal marcó uno de los tres goles con los que el Barcelona venció al Mallorca, Hans Dieter-Flick habló sobre el rendimiento del júvenil español.

En Barcelona quiere gestionar los minutos de Yamal | AP

Uno de los aspectos que destacó el entrenador alemán, es el de gestionar los minutos de la estrella española, entendiendo el camino que le queda al Barça en LaLiga, en la Copa del Rey y en la Champions League

"Tenemos que gestionar los minutos de Lamine. Sé que está disfrutando. En la primera parte, tampoco ha estado a su nivel, pero en la segunda parte ha estado mejor. Es fantástico. Le he preguntado si quería que lo cambiase y me ha dicho que de acuerdo", comentó Flick

El Barcelona es líder la tabla en LaLiga, con cuatro puntos de distancia del Real Madrid, jugará las Semifinales de la Copa del Rey y están en los Octavos de Final de la Champions League.

Además de esto, Lamine Yamal ha sido clave en el esquema de Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Nacional de España, por lo que buscan cuidarlo de cara a la próxima Copa del Mundo.