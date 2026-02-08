Lamine Yamal ha metido más goles que Kylian Mbappé antes de los 19 años

Este sábado, en LaLiga, el FC Barcelona venció al Mallorca por marcador de 3-0, donde Lamine Yamal marcó uno de los tres goles que anotó su equipo.

El extremo de 18 años de edad, marcó el segundo gol del encuentro a los 61 minutos de tiempo corrido, con lo que firmó su tanto número 24 antes de cumplir 19 primaveras.

Yamal rompió el récord de Kylian Mbappé | AP

Con este gol, Yamal ya superó la marca de los 23 tantos que marcó el delantero francés, ahora jugando con el Real Madrid, Kylian Mbappé, tantos que anotó vistiendo las playeras del Monaco y del Paris Saint-Germain.

Con el resultado de este sábado, el FC Barcelona extiende su ventaja en el liderato del campeonato español, ahora tiene cuatro puntos de diferencia sobre el Real Madrid.

El conjunto merengue jugará el próximo domingo en Mestalla, cuando visite al Valencia, buscando mantenerse en la pelea por el liderato contra el cuadro culé.

Actualmente, Mbappé es líder goleador en LaLiga, donde ha marcado 22 goles en el mismo número de partidos disputados con el conjunto merengue.

El Real Madrid volverá a jugar con el FC Barcelona el próximo mes de mayo, donde podría definirse el rumbo de LaLiga entre ambos equipos.