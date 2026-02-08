Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Festival de Café, Cacao y Chocolate Mexicano en Coyoacán 2026: sabores, tradición y entrada libre

Café, cacao y chocolate mexicano protagonizan este evento gastronómico de entrada libre en la CDMX. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:59 - 07 febrero 2026
Una experiencia sensorial y familiar te espera en Coyoacán con uno de los eventos gastronómicos más esperados de 2026, donde el café, el chocolate y el cacao mexicano serán los protagonistas.

El Festival de Café, Cacao y Chocolate Mexicano se perfila como uno de los eventos gastronómicos más esperados de febrero en la Ciudad de México. Este encuentro, con entrada gratuita, reúne los sabores más ricos en un ambiente familiar y cultural, en el corazón de una de las zonas más emblemáticas de la capital.

El Festival de Café, Cacao y Chocolate Mexicano se perfila como uno de los eventos gastronómicos más esperados de febrero. / iStock

¿Cuándo y dónde será el Festival de Café, Cacao y Chocolate Mexicano 2026?

El festival se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero de 2026, en la Casa de Coahuila A.C., ubicada en Coyoacán, Ciudad de México. El horario será de 11:00 a 19:00 horas ambos días, y la entrada es totalmente libre y gratuita, ideal para planear una visita en familia o con amigos.

Este evento anual reúne a expositores de diversas regiones de México, ofreciendo una amplia gama de productos derivados del café y del cacao, ideal para amantes del sabor tradicional, la cultura gastronómica y las experiencias familiares.

El festival se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero de 2026. / iStock

¿Qué encontrarás en el Festival de Café, Cacao y Chocolate 2026?

Café y cacao destacados

Productores nacionales mostrarán sus mejores creaciones y especialidades, desde café de distintos tuestes hasta chocolates artesanales de varios estilos.

Productos mexicanos únicos

La oferta incluye:

  • Café tradicional y de especialidad

  • Bebidas de cacao y café

  • Chocolate en polvo y en tablilla

  • Tascalate y tejate oaxaqueño

  • Chapulines y mezcal
    …entre otras delicias con raíces mexicanas.

Plan ideal para todos

La feria no solo es una oportunidad para degustar sabores únicos, también es un plan perfecto para familias, parejas o amigos, especialmente cercano al 14 de febrero, celebrando sabores mexicanos y tradición cultural.

El evento celebra la tradición y diversidad del café y cacao producido en México. / iStock

¿Dónde y cómo llegar al festival?

El evento se realiza en Casa de Coahuila A.C., ubicada en Prolongación Xicoténcatl #10, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Si prefieres transporte público, puedes tomar la Línea 2 del Metro y bajar en la estación General Anaya, desde donde es un corto paseo hasta el lugar del festival.

FB: De café, chocolate y otras delicias
