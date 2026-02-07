Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Quiénes recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra de 1,900 pesos?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno ampliará la cobertura de la Beca Gertrudis Bocanegra. / ChatGPT
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:46 - 07 febrero 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó a qué estudiantes va dirigida la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico bimestral que busca reducir gastos y garantizar la permanencia en la universidad

Un nuevo apoyo económico anunciado por el Gobierno Federal ha despertado el interés de miles de estudiantes universitarios. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el alcance de este programa y a quiénes está dirigido.

Beca de Transporte “Gertrudis Bocanegra”. / Gob MX

¿Qué estudiantes recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales que busca ayudar con gastos de transporte y necesidades básicas relacionadas con la vida académica.

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de la estrategia educativa del actual gobierno. / ChatGPT

Este anuncio se dio en el marco de la inauguración de la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, donde la mandataria destacó el derecho a la educación y la importancia de reducir obstáculos para que los jóvenes continúen sus estudios.

El anuncio del programa se realizó durante un evento público encabezado por la presidenta. / X: @Claudiashein

¿Cuál es el objetivo de esta beca?

La Beca Gertrudis Bocanegra fue creada como parte de una estrategia educativa que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para apoyar a estudiantes de educación superior con recursos destinados principalmente a cubrir gastos de transporte, uno de los costos recurrentes que enfrentan las y los jóvenes universitarios.

Originalmente, el programa se había enfocado en estudiantes de universidades públicas de Michoacán, donde más de 44,000 jóvenes están registrados para recibir este apoyo bimestral.

El Gobierno Federal busca fortalecer la permanencia de jóvenes en la universidad mediante apoyos económicos. / iStock

¿Dónde más opera y cómo se entrega el apoyo?

  • En Michoacán, el registro se realizó del 15 al 21 de diciembre de 2025 para estudiantes de nivel superior inscritos en instituciones públicas, a través del portal oficial de la beca, y la entrega de tarjetas de Banco del Bienestar inició en febrero de 2026.

  • El apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses se dispersa directamente a los beneficiarios mediante estas tarjetas, con el objetivo de facilitar el traslado y permanencia en sus estudios.

