Futbol

Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:58 - 07 febrero 2026
El nigeriano entró de cambio en La Bombonera abajo en el marcador por un gol

Christian Ebere debutó con Cruz Azul, 38 horas después de su llegada a la Ciudad de México. Ya sumó sus primeros minutos con la camiseta celeste en el duelo ante Toluca

El atacante nigeriano dio así el primer paso de su etapa en la Liga MX, en un escenario histórico y de alta exigencia como el Estadio Nemesio Diez.

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | MEXSPORT

¿Cómo fue el debut de Christian Ebere?

El estreno de Ebere se dio durante la Jornada 5 del torneo, en un partido intenso frente a los Diablos Rojos. Nicolás Larcamón decidió darle la oportunidad, marcando el inicio de una nueva historia personal para el delantero africano en el balompié nacional.

Fue al minuto 64 cuando el estratega celeste ordenó el ingreso de Christian Ebere, quien tomó el lugar de Mateo Levy. La modificación buscó refrescar el ataque de La Máquina y probar al nigeriano en un contexto real de competencia.

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | MEXSPORT

Desde sus primeros instantes en el campo, Ebere mostró personalidad. Rápidamente pidió el balón y trató de involucrarse en el juego, moviéndose principalmente en la zona de Toluca y buscando generar opciones al frente para el conjunto cementero.

El debut del nigeriano no pasó desapercibido, no solo por tratarse de su primer partido en México, sino también por el simbolismo del escenario. La Bombonera ha sido testigo de estrenos importantes de futbolistas extranjeros con Cruz Azul a lo largo de los años.

Christian Ebere debuta en el futbol mexicano | IMAGO7

El recuerdo africano en Cruz Azul

Uno de los antecedentes más recordados es el de Achillé Emaná. El mediocampista camerunés llegó a Cruz Azul en el Apertura 2013 y también hizo su debut en el futbol mexicano en el Estadio Nemesio Diez, en la Fecha 9, en un partido que terminó con triunfo celeste por 1-2.

Hoy, más de una década después, Christian Ebere siguió una ruta similar. Al igual que Emaná, el nigeriano tuvo su primer contacto con la Liga MX frente a Toluca, defendiendo los colores de Cruz Azul en una plaza históricamente complicada.

Con este debut, Ebere inicia oficialmente su camino en el futbol mexicano, con la expectativa de ganarse un lugar en el esquema de Larcamón y convertirse en una pieza importante para La Máquina en lo que resta del torneo.

