¿Viajas al Super Bowl 2026? Estas son las recomendaciones oficiales de la SRE para mexicanos

Con la cercanía del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos mexicanos que planean asistir al evento deportivo en Estados Unidos. La finalidad de estas indicaciones es facilitar que el viaje y la estadía transcurran sin contratiempos y que los asistentes estén preparados ante distintas situaciones que puedan enfrentar fuera del país.

¿Qué recomendaciones dio la SRE para los mexicanos que irán al Super Bowl?

Las recomendaciones oficiales de la SRE se enfocan en la prevención, organización y contacto consular en caso de emergencia. Estas son algunas de las indicaciones principales que se compartieron para los viajeros:

1. Viajar con documentación en regla La cancillería recordó que quienes sean mexicanos y deseen ingresar a Estados Unidos deben contar con toda la documentación exigida por las autoridades migratorias del país receptivo. Esto incluye visados, pasaporte vigente y pruebas de estatus legal que permitan el paso sin inconvenientes. 2. Mantener contacto familiar y consular La SRE recomendó a los connacionales que mantengan contacto con familiares durante su estadía, así como anotar y guardar los números telefónicos de los consulados y embajadas de México en Estados Unidos, por si se presentan situaciones que requieran apoyo oficial de la Cancillería. 3. Actuar de manera responsable La Secretaría instó a los mexicanos a actuar con responsabilidad durante su estancia, lo que incluye evitar problemas legales y respetar las leyes y normas del país anfitrión para disfrutar del evento sin contratiempos. 4. Formas de apoyo consular en caso de emergencia En caso de enfrentar una situación de detención, pérdida de documentos u otra emergencia, los asistentes deben solicitar a las autoridades que contacten al consulado de México más cercano, para recibir orientación y asistencia consular oficial.

Contexto de seguridad: qué considerar antes de viajar

Aunque las recomendaciones de la SRE son preventivas, es importante mencionar que organismos oficiales de seguridad y la propia organización del Super Bowl han señalado que no se han programado operativos específicos de detención o redadas de inmigración por parte de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante este evento, más allá de las rutinas normales de vigilancia que ocurren en grandes concentraciones de público.

La seguridad en eventos de esta magnitud suele involucrar a múltiples agencias federales y locales, enfocadas en garantizar la protección del público y la integridad de los asistentes, sin fines de aplicación de medidas de inmigración contrarias a la ley aplicable.

Con miles de aficionados que planean viajar desde distintos países, incluida México, hacia el Super Bowl 2026, la SRE enfatiza que una buena preparación y cumplimiento de las recomendaciones oficiales puede hacer la diferencia entre una experiencia segura y una situación complicada lejos de casa.

