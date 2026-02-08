Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Viajas al Super Bowl 2026? Estas son las recomendaciones oficiales de la SRE para mexicanos

Levi's Stadium en Santa Clara, California. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:26 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ante la multitud de personas que viajarán al Super Bowl, el gobierno mexicano compartió recomendaciones para que sus connacionales vivan el evento con seguridad y confianza.

Con la cercanía del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una serie de recomendaciones para los ciudadanos mexicanos que planean asistir al evento deportivo en Estados Unidos. La finalidad de estas indicaciones es facilitar que el viaje y la estadía transcurran sin contratiempos y que los asistentes estén preparados ante distintas situaciones que puedan enfrentar fuera del país.

El Super Bowl LX reunirá a miles de aficionados, incluidos ciudadanos mexicanos. / AP

¿Qué recomendaciones dio la SRE para los mexicanos que irán al Super Bowl?

Las recomendaciones oficiales de la SRE se enfocan en la prevención, organización y contacto consular en caso de emergencia. Estas son algunas de las indicaciones principales que se compartieron para los viajeros:

1. Viajar con documentación en regla

La cancillería recordó que quienes sean mexicanos y deseen ingresar a Estados Unidos deben contar con toda la documentación exigida por las autoridades migratorias del país receptivo. Esto incluye visados, pasaporte vigente y pruebas de estatus legal que permitan el paso sin inconvenientes.

2. Mantener contacto familiar y consular

La SRE recomendó a los connacionales que mantengan contacto con familiares durante su estadía, así como anotar y guardar los números telefónicos de los consulados y embajadas de México en Estados Unidos, por si se presentan situaciones que requieran apoyo oficial de la Cancillería.

3. Actuar de manera responsable

La Secretaría instó a los mexicanos a actuar con responsabilidad durante su estancia, lo que incluye evitar problemas legales y respetar las leyes y normas del país anfitrión para disfrutar del evento sin contratiempos.

4. Formas de apoyo consular en caso de emergencia

En caso de enfrentar una situación de detención, pérdida de documentos u otra emergencia, los asistentes deben solicitar a las autoridades que contacten al consulado de México más cercano, para recibir orientación y asistencia consular oficial.

Recomendaciones de la SRE. / X:@SRE_mx

Contexto de seguridad: qué considerar antes de viajar

Aunque las recomendaciones de la SRE son preventivas, es importante mencionar que organismos oficiales de seguridad y la propia organización del Super Bowl han señalado que no se han programado operativos específicos de detención o redadas de inmigración por parte de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante este evento, más allá de las rutinas normales de vigilancia que ocurren en grandes concentraciones de público.

La organización del Super Bowl ha señalado que no se han programado operativos específicos de detención o redadas de inmigración. / AP

La seguridad en eventos de esta magnitud suele involucrar a múltiples agencias federales y locales, enfocadas en garantizar la protección del público y la integridad de los asistentes, sin fines de aplicación de medidas de inmigración contrarias a la ley aplicable.

San Francisco se prepara para albergar el Super Bowl. / AP

Con miles de aficionados que planean viajar desde distintos países, incluida México, hacia el Super Bowl 2026, la SRE enfatiza que una buena preparación y cumplimiento de las recomendaciones oficiales puede hacer la diferencia entre una experiencia segura y una situación complicada lejos de casa.

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN.

Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

Últimos videos
Lo Último
22:00 ¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
21:46 ¡Bienvenido! El nuevo Toyota GR Corolla 2026 es la nueva joya de la familia GAZOO Racing
21:42 Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
21:39 Hans Dieter-Flick sobre Lamine Yamal: "Hay que gestionar sus minutos"
21:37 Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
21:23 Salomón Rondón impulsa victoria de Pachuca sobre Bravos de Juárez
21:21 ¡A lo Atlas! Los rojinegros consiguen empatar ante Pumas en los últimos minutos del partido
21:04 Juan Mónaco tras el empate de Cruz Azul ante Toluca: "Nos llevamos un punto más que merecido"
20:59 Festival de Café, Cacao y Chocolate Mexicano en Coyoacán 2026: sabores, tradición y entrada libre
20:49 Protestan en Chicago por caso Epstein en el marco del Super Bowl LX
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
Futbol
07/02/2026
¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
¡Bienvenido! El nuevo Toyota GR Corolla 2026 es la nueva joya de la familia GAZOO Racing
Especiales
07/02/2026
¡Bienvenido! El nuevo Toyota GR Corolla 2026 es la nueva joya de la familia GAZOO Racing
Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
Futbol
07/02/2026
Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
Hans Dieter-Flick sobre Lamine Yamal: "Hay que gestionar sus minutos"
Futbol
07/02/2026
Hans Dieter-Flick sobre Lamine Yamal: "Hay que gestionar sus minutos"
Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
Contra
07/02/2026
Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
Salomón Rondón impulsa victoria de Pachuca sobre Bravos de Juárez
Futbol
07/02/2026
Salomón Rondón impulsa victoria de Pachuca sobre Bravos de Juárez