Otros Deportes

Juegos Olímpicos de Invierno en alerta con investigación sobre posible dopaje en genitales de atletas

El japonés Kokomo Murase en una práctica previo a los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina 2026 | AP
El japonés Kokomo Murase en una práctica previo a los Juegos Olímpicos de Milan-Cortina 2026 | AP
Ramiro Pérez Vásquez 19:31 - 07 febrero 2026
Penisgate” ha sacudido al deporte olímpico tras revelar una posible práctica

Una investigación denominada “Penisgate” ha sacudido al mundo del deporte olímpico tras revelar una posible práctica de dopaje poco convencional entre atletas del salto de esquí. De acuerdo con reportes iniciales, varios competidores estarían siendo investigados por presuntamente inyectarse ácido hialurónico en el pene con el objetivo de aumentar temporalmente el volumen de su miembro y así obtener ventaja competitiva.

Milan Cortina 2026 l AP

¿Qué provoca el dopaje en el miembro? 

La hipótesis de los investigadores apunta a que el aumento temporal permitiría a los atletas utilizar trajes más holgados sin levantar sospechas inmediatas. En el salto de esquí, la indumentaria es un factor clave, ya que un traje con mayor amplitud puede generar más sustentación aerodinámica durante el vuelo, lo que se traduce en saltos más largos.

El caso salió a la luz luego de controles más estrictos sobre el equipamiento y el cuerpo de los deportistas en competencias internacionales y eventos previos a los Juegos Olímpicos de Invierno. Inspectores detectaron irregularidades en la forma en que algunos trajes se ajustaban al cuerpo, lo que derivó en revisiones médicas más profundas.

Milan Cortina 2026 también podrá seguirse por Claro | AP

Aunque el ácido hialurónico no es una sustancia tradicionalmente asociada al dopaje, su uso con fines de manipulación física para obtener ventaja deportiva podría violar las normas del Comité Olímpico Internacional y de la Agencia Mundial Antidopaje. Las reglas prohíben cualquier método artificial que altere el cuerpo del atleta con el fin de mejorar el rendimiento o el equipamiento.

Expertos médicos consultados señalan que este tipo de procedimientos tienen un efecto temporal y conllevan riesgos para la salud, incluyendo infecciones o complicaciones vasculares. Además, recalcan que su uso fuera de contextos clínicos adecuados plantea serias dudas éticas y deportivas.

¿Se abrirán expedientes? 

Las federaciones de esquí involucradas ya anunciaron la apertura de expedientes disciplinarios y colaboran con las autoridades antidopaje para esclarecer los hechos. En caso de comprobarse la práctica, los atletas podrían enfrentar sanciones severas, que van desde suspensiones prolongadas hasta la pérdida de resultados y medallas.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP

Por ahora, no se han revelado nombres de los implicados, ya que la investigación continúa en curso y se busca preservar el debido proceso. Sin embargo, el escándalo ha generado un intenso debate sobre los límites del dopaje y la creatividad de algunos competidores para burlar los controles.

“Penisgate” se perfila como uno de los episodios más insólitos en la historia reciente del olimpismo, al poner en evidencia que la lucha contra el dopaje no solo se centra en sustancias químicas, sino también en métodos alternativos que buscan explotar vacíos reglamentarios en disciplinas donde cada detalle puede marcar la diferencia.

