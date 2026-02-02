Donovan Carrillo llegó a Milán-Cortina para los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo volvió a pisar el hielo que conecta con los escenarios más grandes del deporte mundial. Este 1 de febrero, el patinador artístico mexicano arribó a territorio olímpico con la ilusión renovada y la firme intención de firmar una actuación histórica en los Juegos de Invierno Milano-Cortina 2026, que comenzarán oficialmente el próximo 6 de febrero.

La respuesta fue inmediata. Apenas horas después de su llegada, el tapatío se colocó los patines para iniciar entrenamientos en la pista principal, encendiendo el ambiente y dejando claro que su preparación entra en la recta final. Su presencia no pasó desapercibida entre entrenadores, atletas y aficionados que ya comienzan a respirar clima olímpico.

A través de redes sociales, Carrillo compartió la emoción del momento con un mensaje que refleja el punto más alto de su trayectoria deportiva. “Miras hacia arriba y te das cuenta de que ya estás donde soñaste”, escribió, acompañado de imágenes desde el hielo, en una clara señal de confianza y motivación rumbo a su compromiso más importante del ciclo.

Previo a su arribo a Italia, el mexicano tuvo actividad en el Campeonato de los Cuatro Continentes, certamen que fungió como su última competencia oficial antes de enfocarse por completo en la justa olímpica. En dicho evento, Carrillo finalizó en la décimo quinta posición, resultado que le permitió evaluar su nivel frente a rivales de alto calibre.

Más allá de la posición, ese torneo representó una prueba clave para su equipo de trabajo. Ajustar coreografías, pulir transiciones y afinar detalles técnicos fueron los principales objetivos, conscientes de que en el escenario olímpico cada décima puede marcar la diferencia entre avanzar o despedirse anticipadamente.

El proceso de preparación ha sido intenso y meticuloso, con énfasis en la consistencia de los saltos, la limpieza de ejecuciones y la conexión artística con el público, uno de los sellos distintivos de Carrillo. Su cuerpo técnico confía en que llegará en su mejor versión al momento decisivo.

La participación del patinador mexicano en Milano-Cortina 2026 está programada para el 10 de febrero, cuando dispute el programa corto a las 06:00 horas del centro de México, una prueba clave para asegurar su lugar entre los mejores de la competencia.

En caso de avanzar, el programa libre se llevará a cabo el 12 de febrero, también en horario matutino, instancia en la que Donovan Carrillo podría definir su destino olímpico y seguir consolidando su nombre como referente del patinaje artístico mexicano en la escena internacional.