NFL

¡Se terminó la espera! La NFL regresa a México en 2026 con un partido de temporada regular

Mario Ángel Guzmán Domínguez 17:39 - 02 febrero 2026
Por medio de un comunicado y diversas publicaciones en redes sociales, la mejor liga del mundo anunció su regreso a nuestro país

Ya es oficial: la NFL volverá a México en 2026. Tras cuatro años de ausencia, y en el marco del Super Bowl LX, la noticia que millones de aficionados mexicanos al futbol americano esperaban finalmente se hizo realidad.

¿Qué dijo Roger Goodell?

Roger Goodell, comisionado de la NFL, aprovechó el escenario de la máxima fiesta del emparrillado para confirmar el regreso de la liga al país: "Estamos volviendo a México en diciembre, lo que creo que es maravilloso para nuestros fanáticos de México. Mientras están redirigiendo el estadio para la Copa del Mundo, esta será una oportunidad para nosotros para volver allí este diciembre. No podemos esperar a eso, tampoco", reveló durante una conferencia de prensa en el marco del Super Bowl. 

"Estamos en varios nuevos mercados: Australia; estamos mudando a Río en Brasil; mencionaste a París, que es un nuevo mercado; vamos a volver a Múnich; vamos a estar en Londres, por supuesto", adelantó.
Roger Goodell, comisionado de la NFL | AP

De esta manera, lo que se venía especulando desde hace un par de años por fin pudo concretarse. La remodelación del Estadio Azteca —ahora Estadio Banorte— había sido el principal obstáculo para que la NFL regresara, pero con los trabajos concluidos rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el camino quedó libre para el esperado anuncio.

México es una pieza clave dentro del plan de globalización de la NFL. Después de Estados Unidos, el país tricolor se mantiene como el segundo mercado más importante de la liga, tanto en afición como en consumo.

NFL regresará a México y buscan más de un partido en 2026 | IMAGO7

El último partido de NFL en CDMX

La última vez que la NFL jugó en territorio mexicano fue en 2022, cuando los San Francisco 49ers se impusieron con autoridad 38-10 a los Arizona Cardinals. Posteriormente, el llamado Coloso de Santa Úrsula entró en remodelación, lo que provocó una larga espera para los aficionados nacionales.

Durante este periodo, la liga expandió su presencia internacional, llegando a ciudades como Dublín (Irlanda), Madrid (España) y Berlín (Alemania) en 2025, además de consolidarse en Londres (Inglaterra) y São Paulo (Brasil). Para 2026, la NFL hará su debut en Melbourne (Australia), y el regreso a México podría formar parte de un calendario que alcance hasta nueve juegos internacionales en una misma temporada.

Anuncio oficial de la NFL en México | @nflmx
